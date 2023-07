Trading-Chance WTI: Rohöl montags Short

Werbung

In den Märkten finden sich nicht nur übergeordnet Zyklen, die fundamentale Gründe haben, sondern auch im kurzfristigen Bereich, wie zum Beispiel dem unterwöchigen Verlauf. Hier gibt es in den bedeutenden Märkten, wie den Aktienmärkten, aber auch Energie-Rohstoffen, wie WTI Crude Oil, signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Wochentagen. Diese Unterschiede können aktive Anleger und Trader nutzen.

Zuletzt deutliche Erholung bei Rohölpreis

Nach einem Sell-Off, der je nach Liefermonat bis etwa 66 Dollar oder tiefer reichte, hat sich der Preis für das US-Rohöl schrittweise erholen können. Zum Schluss der Vorwoche überschritt er schließlich erstmals seit Monaten wieder die 80-Dollar-Marke. Saisonal haben wir in der Mehrzahl der Jahre ab Anfang August generell eher Schwäche gesehen, was dem typischen Zyklus des Auffüllens der Rohölreserven geschuldet ist. Jedoch können exogene Schocks oder auch ganz speziell die Hurricane-Season in den Vereinigten Staaten, die im September ihren Zenit erreicht, in einzelnen Jahren einen atypischen Verlauf bewirken. Grundsätzlich stehen die Chancen zu dieser Jahreszeit aber auf der kurzen Seite besser.

Unterwöchige Saisonalität

Bei Rohöl sehen wir eine sehr ähnliche unterwöchige Zyklik, wie sie auch bei Gold zu beobachten ist: während der Freitag der mit Abstand stärkste Tag ist, neigt der Preis montags im Durchschnitt deutlich zur Schwäche.

Intraday-Saisonaler Chart von WTI Crude Oil · Quelle: www.realmoneytrader.com

Kurzfristiger Short-Trade auf Öl

Wir haben einen Open End Turbo Optionsschein des Emittenten UniCredit für sie herausgesucht. Das Produkt hat einen Basispreis und Knockout bei 88,422 US-Dollar, woraus sich ein Hebel von 10,039 ergibt. Der Stop-Loss im Basispreis soll bei 85 Dollar liegen, was einem Produktpreis von 2,8 Euro entspricht. Die WKN des Produktes lautet HC1RGT.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 82, 86 und 91 US-Dollar

Unterstützungen: 76, 72, 69 und 66 US-Dollar

Open End Turbo Bear Optionsschein auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil WKN HC1RGT ISIN DE000HC1RGT7 Basispreis 88,422 US-Dollar K.O.-Schwelle 88,422 US-Dollar Laufzeit open end Typ Open End Turbo Bear Optionsschein Emittent UniCredit (Hypo Vereinsbank) Hebel 10,039 Stop-Loss Hebelzertifikat 2,80 Euro

