EQS-News: Deutsche Familienversicherung mit „sehr guter Leistung“ im ESG-Rating

Corporate News Deutsche Familienversicherung mit „sehr guter Leistung“ im ESG-Rating Frankfurt am Main, 01. August 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der innovative Direktversicherer aus Frankfurt, hat im ESG-Rating von ESG Book einen ESG Score von 61 Punkten erhalten. Dies wird vom Rating-Unternehmen als „sehr gute Leistung“ bewertet und befördert die Deutsche Familienversicherung in die TOP 15% aller Unternehmen, welche durch ESG Book geratet wurden. Darüber hinaus liegt der digitale Direktversicherer mit dem ESG Score von 61 Punkten deutlich über dem Durchschnitt der anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche, welche von ESG Book untersucht wurden. Das ESG Book Company Assessment ist hier einsehbar.



„Nachhaltigkeit heißt für uns Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit. Das Thema ist zu wichtig für bloße Lippenbekenntnisse. Das sehr gute ESG-Rating freut mich, denn es ist das Ergebnis unserer Nachhaltigkeitsstrategie und des Nachhaltigkeitsberichtes, welchen wir freiwillig, als Teil des Konzerngeschäftsberichts, veröffentlichen“, kommentiert Dr. Stefan M. Knoll, Vorstandsvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung AG. Nachhaltigkeit als Bestandteil der strategischen Ausrichtung Als börsennotiertes Versicherungsunternehmen und einziger unabhängiger Versicherer aus Frankfurt am Main hat die Deutsche Familienversicherung (DFV AG) Nachhaltigkeit zu einem Bestandteil ihrer strategischen Ausrichtung erklärt und hierzu fünf Nachhaltigkeitssäulen ihrer ESG-Strategie definiert: Ehrliches und faires Verhalten, Umwelt- und CO 2 -Neutralität (Scope 1 & 2), Nachhaltige Kapitalanlage, Verantwortungsvoller Arbeitgeber und Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Deutschen Familienversicherung orientiert sich, solange noch keine abschließenden, verbindlichen European Sustainability Standards (ESRS) vorliegen, an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens kann hier eingesehen werden.

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein innovativer Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. www.deutsche-familienversicherung.de

