Electronic Arts-Aktie verliert nach Quartalszahlen über 7 Prozent an Wert

Die Anteilsscheine des PC-Spieleherstellers Electronic Arts sind heute mit einem Abschlag von über 7 Prozent größter Verlierer im High-Tech-Index Nasdaq100. Der Grund sind die Quartalszahlen von gestern Abend beziehungsweise der Ausblick.

Prognose enttäuscht

Die Zahlen an sich waren gut, EA übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD die Analystenschätzungen von 1,03 USD, der Umsatz lag mit 1,92 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,59 Mrd. USD, der Ausblick auf das kommende Quartal enttäuschte allerdings die Markterwartungen.

Die UBS streicht heute daraufhin die Kaufempfehlung für die Aktie. Diese fällt heute in den Bereich des viel beachteten EMA200 im Tageschart um 127 USD zurück. Wird dieser gleitende Durchschnitt per Tagesschluss unterboten, müsste in den kommenden Tagen mit weiterem Verkaufsdruck Richtung 120 USD-Marke gerechnet werden.