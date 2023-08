Gold: Profitiert das Edelmetall von der US-Abstufung?

Nachdem das Kursziel um 1.970 USD je Feinunze Ende Juli erreicht wurde, gab es kurzfristig noch weiteres Follow Through auf der Oberseite in den Bereich um 1.985 USD. Im Anschluss setzte dann allerdings die in der letzten Betrachtung favorisierte Konsolidierungsphase ein. Wie ist die aktuelle charttechnische Situation einzustufen beim Goldpreis?

Konsolidierung als (erneute) Einstiegschance?

Die jüngste Korrekturwelle führte das Edelmetall zurück in die Nähe der wichtigen Horizontalunterstützung im Bereich 1.935/40 USD. Im Zuge der Abstufung der US-Bonität am gestrigen Abend könnte Gold nun wieder als "safe haven" gefragt sein.

Aus charttechnischer Sicht stehen die Chancen für den Beginn einer neuen Kaufwelle Richtung 1.990/99 USD recht gut in den kommenden Handelstagen, vorausgesetzt der Unterstützungsbereich 1.936/40 USD wird nicht wieder per Tagesschluss unterboten. Bis dahin haben die Käufer aus charttechnischer Sicht (wieder) die besseren Karten nach der jüngsten Korrekturphase.