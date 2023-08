Apple-Aktie nach Quartalszahlen deutlich schwächer zum Handelsstart

Die gestern nachbörslich publizierten Apple-Quartalszahlen kommen nicht besonders gut an, die Aktie startet gut 5 USD oder etwa 3 Prozent tiefer in den heutigen Handelstag und eröffnet im Bereich 185/86 USD. Der erneut rückläufige Umsatz - speziell bei iPhones kommt nicht besonders gut an.

90 Mrd. Marktkapitalisierung verloren

Mit einer Börsenbewertung von über 3.000 Milliarden USD ist Apple das teuerste Unternehmen der Welt. Die 3 Prozent Verlust an Marktkapitalisierung bedeuten 90 Mrd. USD Verlust an Marktkapitalisierung, das entspricht circa (!) der gesamten Marktkapitalisierung der Allianz oder von Mercedes Benz.

Bei der Apple-Aktie ging es in den vergangenen Monaten wie an der Schnur gezogen gen Norden. Eine größere Marktbereinigung und eine entsprechende Korrektur der Aktie wäre das normalste auf der Welt.