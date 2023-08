BASF - Augen zu und durch!

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 46,945 € (XETRA)

Es lohnt sich, die aktuelle Phase des Kursgeschehens bei den Anteilen des Chemieriesen BASF genau unter die Lupe zu nehmen. Denn schließlich kann sich in den kurzfristigen Bewegungen schon entscheiden, ob die Rally aus dem Herbst letzten Jahres wiederaufgenommen wird oder gar neue Jahrestiefs folgen.

Zuletzt war dies mit dem Bruch der Unterstützung bei 44,06 EUR im Juni auch passiert. Doch die Aktie konnte weitere Abgaben durch eine Trendwende bei 41,93 EUR verhindern. Die seither laufende Erholung durchbrach anschließend die Hürden bei 47,47 und 48,10 EUR, sowie eine übergeordnete Abwärtstrendlinie.

Kurssprung nach Quartalszahlen verpufft zunächst

Allerdings konnte auch die Reaktion nach den Quartalszahlen vor einer Woche nicht für einen dauerhaften Anstieg über die Marken sorgen und so bröckelt der Kurs aktuell im Rahmen einer Pullbackbewegung an die Oberseite der Abwärtstrendlinie. An sich ist der Rücklauf bullisch zu werten und es könnte sich ausgehend von 45,91 EUR eine weitere Kaufwelle abspulen.

Dadurch, dass die beiden letzten Aufwärtsstrecken der Erholung aber nur die gleiche Länge aufweisen (blaue Projektionen im Chart) und nicht direkt der Bereich um 50,92 EUR angelaufen werden konnte, steigt das Risiko, dass hier lediglich eine korrektive Erholung im intakten Abwärtstrend vorliegt. Letztlich könnte aufgrund der Struktur des Anstiegs seit dem Tief bei 41,93 USD selbst nach einem Anstieg bis 50,30 EUR noch ein weiterer Einbruch an die Jahrestiefs folgen. Damit wäre also für Investoren erst ein Ausbruch über 50,30 - 50,92 EUR relevant.

Sollte die Aktie zuvor aber schon unter 45,91 EUR fallen, wäre der Abwärtstrend wahrscheinlich direkt wieder aktiviert und zunächst ein Einbruch auf 44,06 EUR die Folge. Darunter stünde bereits ein Test der Supportzone um 42,00 EUR an.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

