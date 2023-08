Erwartungen pulverisiert! Diese Aktie bleibt auf der Überholspur

Die Aktie von Booking Holdings (WKN: A2JEXP) zählte zu meinen großen Favoriten für das laufende Börsenjahr. Bereits im Jahr 2020 als die Stimmung in der Tourismusbranche am Tiefpunkt war, hat mich die Resilienz des Unternehmens überrascht.

Denn während die Old Economy der Tourismusbranche wie Fluglinien oder Hotelketten ums Überleben kämpften, konnte Booking Holdings selbst dieses Jahr mit einem kleinen Jahresgewinn abschließen.

Da der Tourismus nun an die Zeit vor Corona anschließen kann, profitiert Booking Holdings überproportional von der neu gewonnen Reiselust der Konsumenten. Das zeigen auch die jüngsten Quartalszahlen. Denn der Konzern ist und bleibt auf der Überholspur.

Quartalszahlen im Detail

Nicht nur auf der Überholspur, sondern mit Tempo 200. Denn während der Finanzmarkt Umsatzerlöse von 5,16 Mrd. US-Dollar erwartet hat, konnte Booking Holdings um 300 Mio. US-Dollar mehr erwirtschaften. Doch beachtlicher ist aus meiner Sicht die Profitabilität des Unternehmens.

So konnte der Tourismuskonzern einen Quartalsgewinn in Höhe von 37,62 US-Dollar verzeichnen während die Analysten lediglich 28,87 US-Dollar erwartet hatten. Somit wurden die Gewinnschätzungen um über 30 % geschlagen.

Die Erwartungen der Finanzmärkte sind jedoch nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sollte man die Zahlen mit jenen des Vorjahresquartal vergleichen. So stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 27 % während der Gewinn je Aktie um stolze 97 % anstieg. Wachstumszahlen, die im aktuellen Marktumfeld ihresgleichen suchen.

In Kombination mit starken Auftragseingängen im Juli ist das Management nun zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr und konnte daher die Prognose für das laufende 3. Quartal leicht anheben.

Ausblick

Zusammengefasst ist daher der Kurssprung nach den Quartalszahlen um mehr als 10 % keine Überraschung. Denn während man bei ausgezeichneten Quartalszahlen für gewöhnlich das Haar in der Suppe sucht und auch findet, ist dies bei den Zahlen von Booking Holdings nicht der Fall.

Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass diese Ausgangsposition nicht einfach ist. Denn während enttäuschende Zahlen wie bei PayPal mit Kursverlusten von über 10 % bei Privatanlegern für einen regelrechten Kaufrausch sorgen, ist dies fälschlicherweise bei Kurssprüngen nicht der Fall.

So ist die Angst vor Korrekturen nach Kursgewinnen dieser Größenordnung zwar gerechtfertigt, führt langfristig jedoch zu falschen Entscheidungen. Denn es kommt auf die Perspektive an. Während die Erwartungshalten der Analysten beim Gewinn je Aktie um über 30 % geschlagen wurde, stieg der Kurs lediglich um 10 % an. Demnach ist die Aktie von Booking Holdings nun günstiger bewertet als vor den Quartalszahlen.

Keine Frage, kurzfristig kann es bei Aktien stets zu einer Korrektur kommen. Vorausgesetzt der Konzern entwickelt sich in diesem Tempo weiter, gehe ich jedoch von langfristig steigenden Kursen aus.

