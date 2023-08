DAX: Zitterpartie um 15.700 Punkten

Der Dienstagshandel war mal wieder von roten Vorzeichen beim DAX-Index geprägt, das Barometer hat aus technischer Sicht sein vorläufig letztes Ziel erreicht und ist daran zur Oberseite abgeprallt. Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden, die Kursmuster präsentieren sich weiterhin fragil.

Kurzzeitig könnte nun eine Aufwärtsbewegung entstehen, zunächst an 15.824 und darüber in den Widerstandsbereich zwischen 15.909 und 16.000 Punkten. Dort wird sich dann der weitere Werdegang erst noch entscheiden müssen.

Ein klar bärisches Szenario ergibt sich bei Tagesschlusskursen unterhalb von 15.700 Punkten, dann müssten die Unterstützungen um 15.542 und darunter die Verlaufstiefs aus Anfang Juli bei 15.456 Zählern als Supports einspringen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit der Geldmenge M2 per Juli vorgelegt, China hat mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus Juli nachgezogen. In den frühen Morgenstunden hat sich Japan noch einmal mit Werkzeugmaschinenaufträgen aus Juli (vorläufig) zu Wort gemeldet. Erst am Nachmittag geht es mit weiteren Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter, in Europa bleibt es tendenziell ruhig.