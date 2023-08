EQS-News: 029 Group SE: 029 Group führt eine Pre-Seed-Investitionsrunde in fjör an, eine science-driven D2C Skincare Brand.

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

029 Group SE: 029 Group führt eine Pre-Seed-Investitionsrunde in fjör an, eine science-driven D2C Skincare Brand.



10.08.2023 / 20:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



029 Group SE: 029 Group führt eine Pre-Seed-Investitionsrunde in fjör an, eine science-driven D2C Skincare Brand.



Berlin, 10. August 2023. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), die globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass sie eine Pre-Seed-Investitionsrunde in Höhe von 400.000 GBP in fjör, eine science-driven D2C Skincare Brand mit Sitz in London, angeführt hat. Die Pre-Seed-Runde wird das Wachstum in den Bereichen Produktentwicklung, Teamerweiterung und gezielte Marketingkampagnen beschleunigen, mit dem Ziel, fjör an die Spitze der Beauty-Branche zu bringen. Das Flaggschiffprodukt von fjör ist das weltweit erste hydrolytische Serum, das Anti-Aging und Tiefenhydration bietet. Das klinisch geprüfte Serum ist frei von Konservierungsstoffen und Duftstoffen und eignet sich für alle Hauttypen, auch für empfindliche Haut. Zu den wichtigsten Vorteilen des hydrolytischen Serums gehören der Schutz vor Umweltverschmutzung, die Verringerung von Rötungen, das Gleichgewicht des Mikrobioms, die Feuchtigkeitsversorgung und die Anti-Aging-Wirkung. Das hydrolytische Enzym von fjör, das in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Life-Science-Unternehmen ZymIQ Technology entwickelt wurde, hilft, das Mikrobiom der Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen, verbessert die Leistung anderer Hautpflegebestandteile und wirkt als Feuchtigkeitsbooster. Das hydrolytische Serum ist leicht und zieht schnell in die Haut ein. Es enthält leistungsstarke Inhaltsstoffe, die aufgrund ihrer nährenden und heilenden Eigenschaften sorgfältig ausgewählt wurden. Die Technologie der hydrolytischen Enzyme im Serum bietet der Haut einen einzigartigen Schutz vor Umweltreizen. Das hydrolytische Serum ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und bietet einen vielseitigen Ansatz für die Hautpflege. Natalie Enslöw, Gründerin von fjör, erklärt: "fjör repräsentiert eine neue Kategorie in der Hautpflege, die den Wert von weniger ist mehr betont und sich die modernste schwedische Enzymtechnologie zunutze macht. Mit der Unterstützung der 029 Group SE sind wir bereit, in eine aufregende Phase des Wachstums und der Transformation einzutreten. Die Erfahrung der 029 Group SE bei der Identifizierung und Unterstützung von Marken, die in ihrer Kategorie führend sind, unterstreicht das Potenzial von fjör, Veränderungen herbeizuführen." Lorin Van Nuland, CEO der 029 Group SE, sagte: "Die Aufnahme von fjör in unser Portfolio bekräftigt unsere Investitionsthese in Verbrauchermarken der nächsten Generation. Wir freuen uns, Natalie und ihr Team in ihrem Bestreben, eine führende Skincare Brand zu etablieren, zu unterstützen." Über Fjor Ltd.

Fjor ist eine wissenschaftsbasierte Direct-to-Consumer (D2C) Skincare Brand mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde von Natalie Enslöw gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Probleme der Hautalterung und Hautreizung zu lösen. Der Ansatz von fjör besteht darin, bemerkenswert einfache Formeln und Produktreihen mit einem einzigartigen hydrolytischen Enzym zu entwickeln, die für alle Hauttypen geeignet sind. Das Unternehmen ist bestrebt, luxuriöse, wissenschaftlich fundierte und anspruchsvolle Produkte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Weitere Informationen: https://www.fjor.life/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/de 029 Group SE

Neue Schönhauserstr. 3-5

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/

10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com