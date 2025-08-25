EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Werbung ausblenden

Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

25.08.2025 / 11:02 CET/CEST
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 22. August 2025 wurden insgesamt 11.472 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs [EUR]
18.08.20252.28292,4479
19.08.20252.26193,2967
20.08.20252.29292,0581
21.08.20252.31891,0241
22.08.20252.31990,9739

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 22. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 470.520 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

25.08.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon:+49 (0621) 459-0
Fax:+49 (0621) 459-23 66
E-Mail:ir@bilfinger.com
Internet:http://www.bilfinger.com
ISIN:DE0005909006
WKN:590900
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
