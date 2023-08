PLUG POWER - Rekordumsatz und horrende Verluste!

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 10,750 $ (Nasdaq)

Gestern nach Börsenschluss war es wieder einmal so weit: Das Management von Plug Power musste nach zahlreichen Versprechungen einen Zwischenstand abgeben, wie es um die Jahresziele 2023 bestellt ist. Und wieder einmal bot der Bericht viel Stoff für die Kritiker. Zum zwölften Mal in Folge verfehlten die Verantwortlichen die Gewinnprognose des Marktes.

Genauer gesagt muss es bei Plug Power Verlustprognose heißen. Denn von Gewinnen ist das Unternehmen immer noch meilenweit entfernt. Der operative Verlust weitete sich im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal von 146,9 auf 233,8 Mio. USD aus. Netto belief sich das Minus auf 0,40 USD je Aktie nach zuvor 0,30 USD. Analysten hatten gerade einmal ein Minus von 0,26 USD je Aktie erwartet. Auf der Umsatzseite sieht es besser aus. Dort erzielte Plug Power einen Rekordquartalsumsatz von 260,2 Mio. USD und damit mehr als von Experten erwartet.

Einmal mehr erstaunlich: Nach 210 Mio. USD im ersten Quartal kam Plug also auf einen Umsatz von 260 Mio. USD im zweiten Quartal, was addiert 470 Mio. USD ergibt. Das Management sieht dennoch keinen Grund, die Jahresprognose eines Umsatzes zwischen 1,2 und 1,4 Mrd. USD anzutasten. Es fehlen ja "nur mehr" 730 Mio. USD. Ein ähnliches Spiel kennen wir bereits aus den vergangenen Jahren. In diesem Jahr erfuhr man beispielsweise nur indirekt über eine Investorenveranstaltung, dass die Jahresprognose 2022 nicht erreicht wurde. Eine Pressemeldung dazu? Fehlanzeige!

Es wird weiter massiv Geld verbrannt

Das mit der Umsatzprognose ist das eine, dass der Cashbestand massiv zusammenschrumpft das andere. Der operative Verlust belief sich im zweiten Quartal auf 233,8 Mio. USD. Nach den ersten sechs Monaten 2023 verbrannte Plug Power operativ sage und schreibe 625 Mio. USD an Cash. Nur durch einen Erlös von über 900 Mio. USD durch den Verkauf von Wertpapieren konnte der Cashbestand von 1,55 Mrd. USD einigermaßen gehalten werden. Im Juni 2022 belief sich der Cashbestand noch auf knapp 3 Mrd. USD.

Aktuell erwarten Analysten den operativen Break-even auf EBIT-Basis im Jahr 2025, einen positiven Free Cashflow dagegen nicht vor dem Jahr 2027. Die Aktie von Plug Power verlor nachbörslich rund 6 % an Wert.

Fazit: Aktien von Kapitalvernichtungsmaschinen wie die von Plug Power haben es im aktuellen Umfeld steigender Zinsen schwer. Bei Plug kommt aber noch ein Management dazu, das eine äußerst fragwürdige Prognosepolitik betreibt. Anleger sollten sich genau überlegen, ob sie in ein derartig schlechtes Management investieren wollen. Selbst wenn die Verantwortlichen in den kommenden Quartalen liefern, kann man sich im Falle einer Verbesserung der Kennzahlen immer noch engagieren. Zweifel sind aufgrund der Historie in jedem Fall angebracht.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 0,70 1,28 1,98 Ergebnis je Aktie in USD -1,24 -0,82 -0,21 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 9,2 5,0 3,3 PEG 0,4 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Plug Power-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)