FC Barcelona bringt Internet-Tochter an US-Börse Nasdaq

Bangalore (Reuters) - Der spanische Fußballclub FC Barcelona bringt seine Internet-Tochter Barca Media an die US-Börse Nasdaq.

Dazu soll die Tochterfirma mit einem Übernahmevehikel (Spac) namens Mountain & Co I Acquisition Corp verschmolzen werden, teilte der Club am Freitag mit. Für die neue Firma werde eine Bewertung von einer Milliarde Dollar angestrebt. Die bisherigen Anteilseigner wollen 80 Prozent an dem Unternehmen behalten, wie es hieß. Der Club sieht seine Social-Media-Tochter in den kommenden Jahren als wichtige Erlösquelle. Barca Media produziert Inhalte rund um den FC Barcelona für Internet-Plattformen wie Youtube oder X, das frühere Twitter.

Der FC Barcelona, eine der wertvollsten Marken im Weltfußball, ist in den vergangenen Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten, zu denen neben der Corona-Pandemie auch der Weggang von Topstar Lionel Messi beigetragen hatte. Nun soll Vereinspräsident Joan Laporta, der den Verein bereits in einer seiner erfolgreichsten Perioden von 2003 bis 2010 geleitet hatte, neue Einnahmequellen suchen und den Club aus der Krise führen.

