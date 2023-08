Kann Disney Streaming oder sollte es sich von dieser Sparte trennen?

Der Eintritt von Disney in das Streaminggeschäft war von Anfang an heftig umstritten. Die Ergebnisse bis heute fallen unter den Erwartungen aus. Somit muss sich Disney entscheiden, wie sein Marktauftritt künftig aussehen soll. Entweder Konzentration auf die besten Teile des Konzerns oder Ausweitung der verschiedenen Sektoren als ein Sammelsurium von Spaß und Unterhaltung, aber ohne Konturen. Die kürzliche Reaktion des Marktes weist den Weg: Abwarten.

Die Deflationsdaten der Chinesen sind tatsächlich eine Überraschung. Aber sie sind das Ergebnis der umfangreichen Bremsmanöver im Immobilienmarkt, um diese Fehlentwicklung zu sanieren. Ferner die Folge der dramatischen Covid-Null-Politik, die zu erheblichen Einschränkungen sowohl in der Produktion wie im Verbrauch führte.

Gesamtwirtschaftlich gleicht dies dem japanischen Kurs über mehr als 30 Jahre mit einer Deflation meist um etwa 0 Prozent herum und einer klaren Steuerung der Geldmenge durch die Notenbank. Davon ist in China weiterhin auszugehen. Ein Wachstum der chinesischen Wirtschaft um 4 bis 4,5 Prozent als Jahresdurchschnitt bleibt ebenso eine brauchbare Orientierung. Für den Rest der Welt hat dies keine besondere Bedeutung.

Novo Nordisk und Eli Lilly erklimmen neue Rekorde: Wie schätzen Sie Pharma-Aktien ein?

Novo Nordisk und Eli Lilly brillierten vor einigen Tagen mit zwei jeweils neuen besonderen Medikamenten / Wirkstoffen. Die Börse begrüßte dies mit Kursgewinnen zwischen 15 und teilweise 20 Prozent. Es ist die übliche Reaktion auf erfolgreiche medizinische Forschung. Dies gilt auch für andere.

Insgesamt: Die hochklassige Pharmazeutik geriet in den letzten 12 / 18 Monaten in den Schatten der großen KI-Meldungen und -Ideen und ist in seiner Bewertung tatsächlich preiswert geworden. Das gilt für mehr oder weniger alle großen Namen.