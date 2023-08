BASF - Das kann noch böse enden!

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 46,785 € (XETRA)

Die Rückeroberung der Unterstützung bei 44,06 EUR war der zentrale Erfolg für die Bullen, der die Aktie von BASF nicht nur vor einem Einbruch auf 37,35 - 37,90 EUR bewahrte, sondern auch den Startschuss für die seit Ende Juni laufende Erholung gab.

Dieser Anstieg führte die Aktie seither wieder über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und kurzzeitig sogar über den Widerstand bei 48,10 EUR. Allerdings versagten den Bullen bereits nach einem Verlaufshoch bei 49,58 EUR die Kräfte und die Aktie fiel an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 45,91 EUR zurück.

Wird der Pullback zum Fiasko?

Bisher konnte die Aktie zwar von dieser Stelle aus wie erwartet wieder ansteigen und damit den Ausbruch über die Trendlinie bestätigen. Doch von einer impulsiven Aufwärtsbewegung ist der Wert weit entfernt. Im Gegenteil: Aktuell droht nach der schwachen Entwicklung in der Vorwoche bereits wieder ein Abtauchen an die Trendlinie und an den Support bei 45,91 EUR.

Die Gefahr eines Bruchs der beiden Haltemarken und eines anschließenden Abverkaufs wurde damit nicht gebannt. Sollte den Bären ein solcher Abverkauf gelingen, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert und mit einem Einbruch an die Unterstützung bei 44,06 EUR zu rechnen. Enttäuschte Bullen könnten den Wert in diesem Fall sogar weiter verkaufen und den Kurs damit an das Tief vom Juni bei 41,93 EUR drücken. Sollte dort keine Bodenbildung erfolgen, wäre sogar schon ein Rückfall auf 39,00 EUR einzuplanen.

Auch wenn das Aufwärtspotenzial der Erholung bei der BASF-Aktie ohnehin nicht besonders groß ist, sollte den Bullen doch wenigstens noch ein Anstieg bis 48,10 EUR gelingen. Allerdings würde es erst bei einem Bruch der Marke zu einer Fortsetzung der Erholung in Richtung 49,58 EUR kommen können.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)