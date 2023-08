China-Probleme beunruhigen Wall Street | Tesla senkt Preise in China

Die Wall Street tendiert etwas schwächer, was in Anbetracht der negativen Meldungen aus China kaum erstaunlich ist. Wir sehen in China zunehmend Zahlungsschwierigkeiten im Bereich der Immobilienentwickler. Außerdem hat eine Tochter des großen Vermögensverwalters Zhongzhi Enterprise Group die Zahlung auf ein hochverzinstes Produkt verfehlt. Tesla steht heute Morgen unter Druck, nachdem die Preise für den chinesischen Markt erneut gesenkt wurden. Unabhängig davon richtet sich der Blick diese Woche auf den US-Einzelhandel. Neben Home Depot, werden auch Target, TJX und Walmart Quartalszahlen melden. Im Tech-Sektor melden im Wochenverlauf Applied Materials, Cisco und Palo Alto Networks.



00:00 - Intro

00:16 - Überblick

01:11 - Ausblick: Heute Abend & nächste Woche

01:40 - Erste Zinssenkung Ende Juni?

04:30 - Wirtschaft: Was ist diese Woche wichtig?

05:44 - Analystenkommentare (u.a. Airbnb, Lyft, Mosaic, Uber)

07:12 - Probleme in China | Tesla

09:55 - China: Dominoeffekt auf Weltwirtschaft?

11:44 - China: Stress im Immobilien- und Finanzsektor

14:07 - Shutdown - kein Big Deal? | Die Rolle Japans

16:55 - Zusammenfassung | Aussagen Goldman & J.P. Morgan | Energiesektor

20:14 - Politik: Präsidentschaftskandidaten

22:15 - Tradingaktivitäten bei Privatanlegern

23:45 - AMC | Nikola | US Steel

26:00 - Comcast | Autoren-Streik | HP | Dell

27:00 - Arm | Foxconn | Apple



