Covestro bestätigt Gesamtjahresprognose

Werbung. Hat Ihnen Chemieunterricht in der Schule Spaß gemacht? Wenn ja, dann könnte die Aktie von Covestro spannend für Sie sein! Denn die haben eine weltweit führende Position unter anderem bei Polycarbonaten und Polyurethanen, die ihrerseits wieder segmentiert werden in MDI (Methylendiphenyldiisocyanat) und TDI (Toluoldiisocyanat). Das klingt doch wirklich wie im Chemieunterricht, oder?

Ich war in Chemie in der Schule zur Irritation zahlreicher Freundinnen ja ziemlich gut – auch wenn ich es dann zu Gunsten von Physik abgewählt habe. Nichtsdestotrotz verstehe ich Sie völlig, wenn Sie Fragezeichen in den Augen haben. Aber die Produkte, die Covestro produziert, begegnen uns permanent im Alltag! Vielleicht sitzen Sie ja gerade darauf. Egal ob nun in Sitzen im Auto, in Bussen, Bahnen oder Flugzeugen, sogar Ihr treuer Bürostuhl vertraut auf die Chemie-Koryphäen. Polyurethane sind unglaublich vielfältige Bestandteile für Schaum- und Feststoffe. Die werden in Matratzen oder in sämtlichen denkbaren Formen von Dämmstoffen eingesetzt, also unter anderem auch Ihrem Gefrierfach oder Dachboden. Hinzu kommen dann noch Hochleistungskunststoffe und Rohstoffe für Lacke, Klebstoffe und sonstige Spezialprodukte. Wer hätte gedacht, dass unsere ollen Chemie-Lektionen mal so relevant werden?

Wenn man darüber nachdenkt, wo die Produkte von Covestro überall eingesetzt und gebraucht werden, bekommt man fast unweigerlich den Eindruck, dass es sowohl mit der geschäftlichen Entwicklung als auch der Aktie ausschließlich bergauf gehen dürfte. Das ist leider ein Trugschluss. Zwar konnte Covestro bis Mitte 2022 beeindruckende Entwicklungen vorweisen, aber dann trübten sich das Umfeld und die Nachfrage spürbar ein. Das begann im zweiten Quartal 2022 trotz einer Umsatzsteigerung mit auf breiter Front sinkenden Margen (Rohertrag, EBITDA, Gewinn). Seit dem dritten Quartal 2022 bis zu den kürzlich vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal 2023 wurden alle drei Monate geringere Umsätze vermeldet, teilweise sogar mit deutlich negativen Drei-Monats-Ergebnissen.

Aber die Vorlage der Halbjahresergebnisse hielt auch positive Nachrichten bereit. So bestätigte der Vorstand die Gesamtjahresprognose, auch wenn die Kennzahlen wohl überwiegend in der unteren Hälfte der genannten Spannen liegen dürften. Aus der Präsentation zogen Analysten zudem positive Rückschlüsse für den zukünftigen Verlauf der Geschäfte ab 2024 und waren zufrieden mit der in Aussicht gestellten Stabilisierung für das laufende Jahr. Zwei weitere Umstände könnten darüber hinaus die Aktie stabilisieren. Zum einen stehen noch gut 300 Mio. Euro für Aktienrückkäufe bereit und zum anderen gibt es immer wieder Gerüchte über Übernahmeavancen von Adnoc, Abu Dhabis staatlichem Ölkonzern. Sowohl Polycarbonate als auch Polyurethane werden nämlich aus petrochemischen Rohstoffen hergestellt, die aus Erdöl oder Erdgas gewonnen werden… erinnern Sie sich dunkel?

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und eingedenk des Stichworts „Stabilität“ können Investierende aber anstelle der Covestro-Aktie auch Anlagealternativen wie zum Beispiel unser Express-Zertifikat mit Memoryfunktion und Airbag in Erwägung ziehen. Dieses spielt auch bei einer längeren Seitwärtstendenz der Aktie seine Stärken voll aus. Selbst bei Rückschlägen von bis zu 25 Prozent kann es im Depot für Beschleunigung und positive Erträge sorgen, während Aktienbesitzer in den Rückwärtsgang schalten.

5,1 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 75-Prozent-Barriere



Das DekaBank Covestro Express-Zertifikat Memory mit Airbag 11/2029 (WKN DK089W) bietet die Chance auf 5,1 Prozent Zinsen pro Periode sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Vor dem festgelegten Endfälligkeitstag wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Covestro-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Oktober 2024 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2028.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 75 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.

Wird die Barriere jedoch am Bewertungstag bei Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Covestro-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 75 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 14.08.2023 bis 04.09.2023 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-22“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK089W1_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2022, www.zertifikateawards.de sowie unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2023/certificate/winners

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.