EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies setzt profitablen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fort

Brockhaus Technologies setzt profitablen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fort

Umsatzerlöse steigen zum ersten Halbjahr um +29% auf € 84,1 Mio.

Bereinigtes EBITDA mit € 28,8 Mio. um +24% über Vorjahr; EBITDA-Marge bei 34,3%

Bereinigtes EBIT mit € 26,8 Mio. um +23% über Vorjahr; EBIT-Marge bei 31,8%

Beide Segmente mit fortgesetztem profitablem Wachstum in Q2: Bikeleasing steigert die Zahl neu vermittelter Diensträder um +31% auf ~80.000 und knackt die Marke von 50.000 bei ihren Unternehmenskunden IHSE mit fortgesetztem Rebound und besonders dynamischen Wachstum in Nordamerika

Anhaltender Optimismus für 2023 und die Folgejahre: Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt; Umsatzplus auf € 165 bis 175 Mio. bei einer weiterhin hohen EBITDA-Marge von 35% geplant Bis 2025 sollen die Umsatzerlöse auf € 290 bis 320 Mio. und die EBITDA-Marge auf 40% gesteigert werden



Frankfurt am Main, 14. August 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) hat ihren profitablen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. So erzielte BKHT zum ersten Halbjahr 2023 eine Steigerung der Umsatzerlöse um +29% auf € 84,1 Mio. (H1 2022: € 65,1 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um +24% auf € 28,8 Mio. und entspricht somit einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,3% (H1 2022: € 23,2 Mio.; 35,6% Marge). Das bereinigte EBIT stieg um +23% auf € 26,8 Mio. (H1 2022: € 21,9 Mio.; 33,6% Marge).

Im zweiten Quartal erwarb das Tochterunternehmen Bikeleasing zwei seiner bisher externen Handelsvertretungen. Die Akquisitionen folgten dem strategischen Interesse, die bisher externen Vertriebsplattformen in den Konzern zu integrieren, um künftig den Vertrieb noch gezielter steuern zu können und auf das Know-how und Netzwerk der Mitarbeiter zuzugreifen. Durch den Erwerb entfallen zukünftig Provisionszahlungen, die bislang an diese Handelsagenturen gezahlt wurden, was zu einer Verbesserung des Ergebnisses führt. In der pro-forma Sicht, d.h. als hätten die Handelsvertretungen bereits zum 1. Januar 2023 zu Brockhaus Technologies gehört, führt dies zu einem bereinigten pro-forma EBITDA von € 29,6 Mio. (35,2% Marge) bzw. einem bereinigten pro-forma EBIT von € 27,5 Mio. (32,7% Marge).

Aufgrund dieser positiven Entwicklung bestätigt der Vorstand der BKHT die Gesamtjahresprognose für 2023 von Umsatzerlösen zwischen € 165 und 175 Mio. (2022: € 143 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35% (2022: 33,2%).

BKHT verfügt weiterhin über eine kerngesunde Bilanz. So lag die Nettoverschuldung der Gruppe zum Ende des ersten Halbjahrs bei € 36,8 Mio. (31. Dezember 2022: € 37,4 Mio.) und bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate bei 0,7x (Ende 2022: 0,7x). Der Nettoverschuldungsgrad konnte somit konstant gehalten werden und das, obwohl im zweiten Quartal ca. € 8,5 Mio. für den Erwerb der Handelsagenturen verwendet wurden und der Refinanzierungs-Backlog bei Bikeleasing sich um ca. € 13,5 Mio. auf € 27,8 Mio. aufgrund des saisonalitätsbedingt starken Geschäfts zum Ende des ersten Halbjahres erhöht hat.

„Wir sind sehr zufrieden mit der operativen Entwicklung unserer Tochterunternehmen Bikeleasing und IHSE. Beide agieren als Technologie- und/oder Innovationsführer in Wachstumsmärkten und sollen nicht nur 2023, sondern auch darüber hinaus nachhaltig profitabel zulegen. Entsprechend wollen wir unseren Umsatz in diesem Jahr auf € 165 bis 175 Mio. und bis 2025 auf € 290 bis 320 Mio. steigern. Die EBITDA-Marge soll zunächst weiterhin 35% betragen und mittelfristig auf rund 40% verbessert werden“, kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus die Entwicklung.

Der Trend zu Leasingfahrrädern ist ungebrochen

Die dynamische Entwicklung bei Bikeleasing (Segment Financial Technologies) hält auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 weiterhin an. So stiegen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr um +32% auf € 66,4 Mio. (H1 2022: € 50,2 Mio.) und das bereinigte pro-forma EBITDA um +29% auf € 29,2 Mio. Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge lag mit 44,1% somit nur leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2022: 45,3%).

Zum 30. Juni 2023 konnte Bikeleasing die Anzahl der an ihre Plattform angeschlossenen Unternehmen auf rund 51 Tausend mit ca. 2,9 Millionen beschäftigten Mitarbeitern steigern. Ende März 2023 waren es noch rund 47.000 Unternehmen mit 2,6 Millionen Mitarbeitern. Der Trend zu Leasingfahrrädern als kostengünstige Finanzierungsoption im Fahrradmarkt, gerade in Zeiten hoher Inflation, ist also ungebrochen. So legte die Anzahl der im Berichtszeitraum neu vermittelten Diensträder um +31% auf ca. 80.000 (H1 2022: ~61.000) zu. Neben dem anhaltend dynamischen Wachstum im Kernmarkt Deutschland konnte Bikeleasing auch in Österreich weiter stark zulegen. Dort hat das Unternehmen sich innerhalb von zwei Jahren als klarer Marktführer etabliert. Zusätzliches Wachstum erwartet Bikeleasing auch durch die neue Anbindung von Direktversendern (D2C Brands) an die Bikeleasing-Plattform, die im April mit dem Hersteller Canyon gestartet ist. Zudem verbessert Bikeleasing kontinuierlich den Kundenservice, bspw. im vergangenen Quartal durch die Digitalisierung der Rahmenleasingverträge zum 100% papierlosen Onboarding von Unternehmenskunden sowie durch die Umstellung auf einen variablen Leasingfaktor, um künftig komplett unabhängig vom aktuellen Zinsniveau agieren zu können.

IHSE erwartet beschleunigte Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte

Das Segment Security Technologies (IHSE und kvm-tec) hat im zweiten Quartal seinen Erholungskurs fortgesetzt und kann zum ersten Halbjahr ein Umsatzplus von +19% auf € 17,7 Mio. (H1 2022: € 14,9 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von € 3,5 Mio. (H1 2022: € 3,0 Mio.) ausweisen. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 19,9% nahezu auf dem Vorjahresniveau von 20,1%. Der temporäre Margeneffekt aufgrund geplanter Ausgaben für Vertriebs- und Messeaktivitäten sowie für ein gruppenweites IT-Projekt im ersten Quartal 2023 konnte somit mit Blick auf das Halbjahr bereits kompensiert werden. Haupttreiber für das starke Umsatzwachstum war die sehr positive Entwicklung in der Region Americas mit einem Umsatzplus von +83%. Aber auch eine positive Entwicklung in der Region EMEA (+10%) trug hierzu bei. Die Absatzmärkte in Asien sind dagegen weiterhin von schwierigen Rahmenbedingungen in China belastet. Dank des hohen Auftragsbestands von € 10,6 Mio. zum Ende Juni und angesichts der Tatsache, dass IHSE sich in der zweiten Jahreshälfte grundsätzlich stärker entwickelt als in den ersten sechs Monaten, ist das Unternehmen zuversichtlich auch das Gesamtjahr 2023 mit einem deutlichen Umsatzplus abzuschließen. Der hohe Auftragsbestand inkludiert dabei auch den Auftrag einer großen staatlichen Luftfahrtbehörde, welcher mit einem Volumen von über € 7 Mio. den größten Einzelauftrag seit Gründung des Unternehmens darstellt.

IHSE und kvm-tec profitieren bei der Kundengewinnung von der hohen Innovationskraft und dem Trend zu verstärkter Digitalisierung und zunehmender Konnektivität sowie von der Notwendigkeit der Absicherung gegen die weltweit zunehmenden Cyberangriffe. Entscheidend für den Unternehmenserfolg und insbesondere aktuell die sehr positive Entwicklung in der Region Americas ist in diesem Zusammenhang der Erhalt zusätzlicher behördlicher Zertifizierungen gemäß höchster IT-Sicherheitsstandards. Hier stößt das Segment mit den neuen Security-Zertifizierungen NIAP und EAL4+ auf eine sehr positive Marktreaktion.

Fortgesetzt profitables Wachstum: Umsatz soll bis 2025 auf € 290 bis 320 Mio. und die EBITDA-Marge auf rund 40% steigen

Der Vorstand von Brockhaus Technologies ist trotz anhaltender geopolitischer sowie wirtschaftlicher Unsicherheiten für das Gesamtjahr 2023 und für die Folgejahre optimistisch. So wird für 2023 dank fortgesetzter Steigerungen in beiden Segmenten ein Umsatzwachstum auf € 165 bis 175 Mio. (2022: € 143 Mio.) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 35% prognostiziert. Bis 2025 sollen die Umsatzerlöse – ohne Einbeziehung weiterer wesentlicher Akquisitionen von neuen Technologieunternehmen – auf einen Wert zwischen € 290 und 320 Mio. gesteigert werden. Auch die Profitabilität soll kontinuierlich zulegen und die bereinigte EBITDA-Marge bis 2025 auf rund 40% erhöht werden. Damit würde das bereinigte EBITDA von € 50 Mio. (Geschäftsjahr 2022) auf einen Wert von über rund € 120 Mio. in 2025 klettern.

Die verfügbaren hohen finanziellen Ressourcen sollen in das organische Wachstum der Tochterunternehmen und für selektive anorganische Wachstumsinitiativen genutzt werden. Dazu befindet sich das Unternehmen in vielversprechenden Gesprächen.

Die Mitteilung für das erste Halbjahr 2023 und weitere Informationen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/websites/brockhaustechnologies/German/3000/publikationen.html#reports

Der Earnings Call zum ersten Halbjahr 2023 in englischer Sprache findet am heutigen 14. August um 16:00 Uhr (CET) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/WlWLObmEPPZJ

Konzernkennzahlen zum 1. Halbjahr 2023 (pro-forma)*

in € Tsd. H1-2023 H1-2022 Veränderung Umsatzerlöse 84.071 65.101 +29% Financial Technologies (Bikeleasing) 66.355 50.215 +32% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 17.716 14.884 +19% EBITDA 28.678 22.817 +26% Bereinigtes EBITDA 29.563 23.169 +28% Financial Technologies (Bikeleasing) 29.243 22.740 +29% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 3.526 2.992 +18% Bereinigte EBITDA-Marge 35,2% 35,6% -0,4%-Pkt Ergebnis vor Steuern 11.654 8.750 +33% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 5.088 4.620 +10% Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten - 161 Periodenergebnis 5.088 4.781 +6% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (4.060) 12.638 - Free Cashflow vor Steuern (143) 15.550 - 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung Bilanzsumme 720.051 655.509 +10% Liquide Mittel 58.786 70.800 -17% Eigenkapital 320.608 315.337 +2% Eigenkapitalquote 44,5% 48,1% -3,6%-Pkt Nettoverschuldung 36.843 37.370 -1,4% Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (LTM) 0,7x 0,7x

* Hinweis zum Vorjahresvergleich: Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 und S. 19 unseres Halbjahresfinanzberichts 2023 verwiesen.

