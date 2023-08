Trading-Chance E.ON: Jetzt könnte man hier wieder über Long nachdenken

Werbung

Vor genau vier Monaten hatten wir einen Short-Trade auf die E.ON-Aktie vorgestellt, dessen Grundlage eine eher teure Bewertung und eine heiß gelaufene Rallye waren. Jetzt aber sind beide Argumente deutlich entschärft. Die jüngsten Quartalszahlen waren positiv, die Aktie „auskorrigiert“ … eine Trading-Chance Long.

Zwischen Mitte Oktober 2022 und Ende April 2023 gehörte die Aktie des Energieversorgers E.ON zu den Top-Performern des DAX. Dann wurde Mitte Mai die Dividende ausbezahlt … und der daraus resultierende Abschlag nicht wieder aufgeholt. Die Aktie begann eine Seitwärtsbewegung, aus der sie vergangene Woche sogar fast nach unten herausgerutscht wäre. Aber der Kurs konnte sich fangen - und das bildet die Basis für eine Chance auf der Long-Seite.

Auslöser des gerade noch abgefangenen Ausbruchsversuchs nach unten waren die Ergebnisse des zweiten Quartals, die am vergangenen Mittwoch auf den Tisch kamen. Die unterstrichen, dass sich die Normalisierung der Energiepreise und deren Verfügbarkeit jetzt deutlicher zeigen. Der Umsatz war naturgemäß gegenüber den Monaten April bis Juni 2022 deutlich gesunken, weil die Preise zurückgekommen sind, zugleich stieg aber der Gewinn deutlich, netto waren das 1,28 Milliarden Euro nach den 0,73 Milliarden im Vorjahresquartal.

Und auch, wenn E.ON in den Jahren vor Corona und Ukraine-Konflikt Jahre hatte, in denen mehr Gewinn pro Aktie herauskam als die 1,05 Euro, mit denen die Experten für 2023 im Schnitt rechnen: Der Wachstumspfad wirkt stabil … und in früheren Jahren lag auch der Aktienkurs höher. Das sich aus dieser Erwartung für 2023 ergebende Kurs/Gewinn-Verhältnis von 10,6 ist moderat. Und das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf Basis der seit Jahresanfang neu vergebenen Kursziele liegt mit derzeit 12,25 Euro hinreichend weit über dem aktuellen Niveau, dass man hier mit einem der Volatilität angemessenen Hebel allemal einen Long-Trade erwägen kann, zumal:

Die Aktie hielt genau die Unterstützungen, auf die es derzeit ankommt

Die Aktie sackte zwar als Reaktion auf die Ergebnisse am Mittwoch kurzzeitig nach unten, konnte aber Tuchfühlung zur derzeit entscheidenden Handelsspanne 11,00 zu 11,80 Euro halten und rettete sich danach umgehend wieder in die Range, die bislang auch stabil gehalten wird. Vorteil dabei auf bullischer Sicht:

Dadurch drehte der Kurs noch ein gutes Stück über der wichtigen 200-Tage-Linie sowie dem markanten Zwischenhoch von Ende Februar nach oben. Dieser Bereich findet sich zwischen 10,48 und 10,59 Euro. Solange diese Zone hält, bleibt das Potenzial für Kursgewinne erhalten, nicht zuletzt, weil die markttechnischen Indikatoren auf Tages- aber auch auf Wochenbasis durch diese lange Konsolidierungsphase ihr noch im Mai markant überkauftes Niveau abgebaut haben und wieder Luft nach oben bieten würden.

Über der 200-Tage-Linie ist Long aussichtsreich

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 8,214 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,75. Den Stop Loss würden wir bei 10,40 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,18 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf E.ON lautet HG6L3B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,80 Euro, 12,29 Euro, 12,54 Euro

Unterstützungen: 11,00 Euro, 10,59 Euro, 10,48 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf E.ON

Basiswert E.ON WKN HG6L3B ISIN DE000HG6L3B9 Basispreis 8,214 Euro K.O.-Schwelle 8,214 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,75 Stop Loss Zertifikat 2,18 Euro

