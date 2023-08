DAX: Schaltmarke 15.700 Punkte

In Deutschland haben sich die ZEW-Konjunkturerwartungen im August überraschend aufgehellt, erwartet wurde ein sehr viel niedrigerer Wert. Trotzdem ging der Deutsche Aktienindex DAX auf Tauchstation und begab sich in den mittelfristigen Unterstützungsbereich von rund 15.700 Punkten talwärts.

In Deutschland legten die ZEW-Konjunkturerwartungen im August auf minus 12,3 Punkten nach minus 14,7 Punkten im Juli zu. Erwartet worden war ein Indexstand von minus 14,9 Punkten. In der Eurozone liegt der Index aktuell bei minus 5,5 Punkten, nach minus 12,2 Zählern im Vormonat. Aber auch in Fernost gab es einschneidende Ereignisse, die chinesische Zentralbank hat die Zinsen um 15 Basispunkte auf 2,5 Prozent gesenkt. Als Grund wurden die schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten genannt.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt den Index knapp oberhalb des Supports von 15.700 Punkten, wo sich mit tatkräftiger Unterstützung der Bullen durchaus noch ein Doppelboden durchsetzen könnte und dem Barometer zu einem temporären Trendwechsel verhilft. Aber ebenso sind weitere Rücksetzer unterhalb von 15.700 Punkten auf 15.542 und 15.456 Zähler möglich, was derzeit noch favorisiert wird.

Bei den Wirtschaftsdaten für die zweite Tageshälfte geht es heute noch ab 16:00 Uhr mit US-Lagerbeständen aus Juni weiter, zeitgleich werden noch Daten zum an NAHB-Hausmarktindex per August und der Index der Frühindikatoren per Juli vorgestellt. Um 22:00 Uhr stehen frische Zahlen zu Nettokapitalzuflüssen aus Juni auf der Agenda, nur eine halbe Stunde später folgt noch der wöchentliche API-Rohöllagebericht der Amerikaner.