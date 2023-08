IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Innocan Pharma: Sind innovative Verabreichungsplattformen die Zukunft der CBD-Therapie?

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Innocan Pharma: Sind innovative Verabreichungsplattformen die Zukunft der CBD-Therapie?

CBD (Cannabidiol) ist ein Wirkstoff mit einem breiten Anwendungsgebiet für Mensch und Tier, einem hohen Sicherheitsprofil und einer entsprechend attraktiven Wachstumsperspektive. Die Herausforderung liegt jedoch in der Optimierung der Bioverfügbarkeit von CBD, die bei oraler Verabreichung sehr gering ist. Deshalb forscht das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma an CBD-Verabreichungsplattformen, die die Wirksamkeit und Wirkungsdauer deutlich erhöhen sollen.

Cannabidiol (CBD) ist ein Phyto-Cannabinoid aus der weiblichen Hanfpflanze, das bereits 1940 entdeckt wurde. Aber erst Jahrzehnte später, im Jahr 1963, identifizierte der israelische Wissenschaftler Dr. Raphael Mechoulam die Struktur von CBD¹. Seine Forschung brachte ihm den Titel "Godfather of Cannabis Research" ein. 1988 entdeckte Devane WA einen endogenen Cannabinoidrezeptor vom Typ 1 und 1993 wurde der Cannabinoidrezeptor vom Typ 2 von Thomas MS¹ erstmals erforscht. Dadurch wurde ihnen klar, dass der Körper auch in der Lage sein muss, Cannabinoide selbst zu produzieren. Tatsächlich entdeckten Devane und Sugiura zusammen mit Mechoulam später 2-AG und Anandamid - zwei der wichtigsten körpereigenen Endocannabinoide¹. Insgesamt offenbarten diese Forschungsergebnisse ein System in unserem Körper, das CBD als seinen Wirkstoff erkennen kann. Dies wiederum führte zu der Annahme, dass Phyto-Cannabinoide wichtige Substanzen für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung sein können.

Andere, wissenschaftliche Entdeckungen haben CBD im Laufe der Zeit noch mehr Rückenwind verliehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass CBD durch die Interaktion mit dem Endocannabinoid-System unseres Körpers die Regulierung verschiedener physiologischer Prozesse wie Schmerzempfinden, Stimmung, Appetit und Entzündungsreaktionen bewirken kann. Einen weiteren großen Erfolg feierte Cannabidiol mit der Veröffentlichung eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO)², in dem bestätigt wird, dass CBD nicht süchtig macht, "keine signifikanten psychoaktiven oder kardiovaskulären Wirkungen" hat, kein individuelles oder gesellschaftliches Risiko darstellt, aber "vielversprechende therapeutische Vorteile" bietet. Dieser Bericht der Weltgesundheitsorganisation sorgte für eine größere Akzeptanz von Cannabinoiden und ebnete den Weg für neue Forschungen über das große, therapeutische Potenzial von CBD.

CBD in einem therapeutischen Kontext

In der Tat ist die Zahl der pharmakologischen Wirkungen von CBD erstaunlich groß: Cannabidiol hat unter anderem angstlösende, antidepressive, entzündungshemmende, antibakterielle, krampflösende und antiepileptische Eigenschaften.

Es gibt sogar bereits ein von der FDA und der EMA für die Behandlung seltener Epilepsieformen zugelassenes Medikament, das CBD als Wirkstoff enthält. Es handelt sich um Epidiolex® von Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47) - eine orale Lösung zur Behandlung von epileptischen Anfällen beim Menschen.

CBD kann jedoch nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der Veterinärmedizin eingesetzt werden und ist aufgrund seines natürlichen Ursprungs und seines hohen Sicherheitsprofils auch bei Haustierhaltern sehr beliebt: Einer aktuellen Studie zufolge kaufen etwa 24 % der US-amerikanischen Haustierhalter CBD-basierte Produkte entweder für sich selbst oder für ihre tierischen Begleiter, die gut auf Cannabidiol ansprechen.

Herausforderung: Optimierung der Bioverfügbarkeit

Oral verabreichte CBD-Medikamente haben jedoch oft das Problem einer schlechten Bioverfügbarkeit³, da der Wirkstoff nur wenig absorbiert und in der Leber stark abgebaut wird. Infolgedessen haben die derzeitigen CBD-Verabreichungsformen eine geringe Bioverfügbarkeit, die zwischen 6 % und 35 % liegt. Mit anderen Worten: Es gelangt nur eine geringe Menge CBD in den Blutkreislauf, was seine Wirksamkeit und Wirkungsdauer verringert.

Um die Wirksamkeit von CBD zu optimieren, entwickelt Innocan Pharma derzeit zwei Plattformen: Erstens die CBD-geladene Liposomen-Plattform ("LPT"), die eine präzise Dosierung und lang anhaltende Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf durch Injektionen ermöglicht. Zweitens CBD-beladene Exosomen ("CLX"), die das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten können.

In Zusammenarbeit mit Prof. Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität Jerusalem, dem Haupterfinder des Krebsmedikaments Doxil (Johnson & Johnson, ISIN: US4781601046), wurde die CBD-Abgabeplattform LPT entwickelt. Diese ermöglicht eine genaue Dosierung sowie eine verlängerte und kontrollierte Freisetzung von CBD in die Blutbahn, was zu einer Bioverfügbarkeit von ~100% führt.

Dies wurde u.a. in einem von Innocan Pharma durchgeführten compassion treatment an "Lady" nachgewiesen. Dabei handelte es sich um eine 11-jährige Hündin, die an schwerer, autoimmun-Polyarthritis litt, was zu einer fast vollständigen Gehunfähigkeit führte. Diese ging mit starken Schmerzen und einer allgemeinen Behinderung einher. Im Dezember 2022 wurde Lady zusätzlich zu den bestehenden Behandlungen die liposomale CBD-Injektion von Innocan verabreicht. Nach der Injektion zeigte Lady eine spürbare Besserung und war in der Lage, längere Strecken viel schneller zu gehen als zuvor. Die Verbesserung des Zustands von Lady hielt mehr als fünf Wochen an, was auf die lang anhaltende Verfügbarkeit und Aktivität der liposomalen CBD-Formulierung hinweist.

Die Plattform- und Wachstumsstrategie von Innocan Pharma

Es besteht kein Zweifel daran, dass CBD ein wachstumsstarker Markt ist, der für Unternehmen in der Frühphase, die wie Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) optimal positioniert sind, attraktive Chancen bietet: Der globale Cannabidiol-Markt wurde 2021 auf 5,18 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 16,8 % wachsen.

Innocan Pharma ist dank eines erfahrenen Managementteams, innovativer Patentanmeldungen und vielversprechender, präklinischer Studienergebnisse auf dem besten Weg, den attraktiven CBD-Markt durch technische Entwicklungsplattformen und CBD-basierte Wellness-Produkte für Verbraucher zu erschließen.

Die Strategie von Innocan Pharma besteht in diesem Zusammenhang aus zwei Schritten:

- Zusammenarbeit mit führenden Tiergesundheitsunternehmen auf der Grundlage von Lizenzvereinbarungen, die Vorabzahlungen, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren beinhalten.

- Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen auf der Grundlage von Lizenzvereinbarungen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es in sechs bis neun Monaten ein Pre-IND (FDA-Meeting) geben wird, das bis 2024 zur Sondierung der Kommerzialisierung und/oder Lizenzierung mit Pharmaunternehmen führen würde.

Im umsatzstärksten Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan schon jetzt ein breites Portfolio patentierter, innovativer und effektiver Selbstpflegeprodukte zur Förderung eines gesünderen Lebensstils. Dazu gehören zum Beispiel die SHIR CBD-Kosmetiklinie und das Relief & GO Spray (US-Patent erteilt) gegen Schmerzen.

Damit ist Innocan Pharma auf dem besten Weg, auch in den wachstumsstarken CBD-Dermamarkt einzusteigen: Der globale CBD-Hautpflegemarkt wurde im Jahr 2022 auf 964,1 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2023 bis 2030 mit einer CAGR von 31,5 % wachsen.

