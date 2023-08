ADIDAS - Aktie kratzt am Jahreshoch

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 187,020 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie fiel im November 2022 auf ein Tief bei 93,40 EUR. Danach setzte eine Rally wie, die zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führte. Im April und Mai 2023 pendelte die Aktie um diesen Abwärtstrend, ehe sie sich nach oben absetzte.

Seit Februar 2023 befindet sich die Aktie bereits in einem Trendkanal. Am 31. Juli näherte sich der Wert der Oberkante dieses Kanals mit einem Hoch bei 187,28 EUR deutlich an. Nach einem Rücksetzer auf 174,56 EUR erreicht die Aktie heute ihr Jahreshoch.

Geht die Rally weiter?

Ein neues Jahreshoch könnte die Rally in der Adidas-Aktie noch einmal befeuern. Ein Anstieg gen 206,13 EUR und damit das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch wäre dann möglich.

Ein Rückfall unter 174,56 EUR wäre allerdings ein Verkaufssignal und würde auf Abgaben in Richtung 161,18 EUR hindeuten. Damit würde die Aktie ihr Aufwärtsgap vom 09. Juni schließen.

Fazit: Die Adidas-Aktie steht kurz vor einem Signal zur Fortsetzung der Rally der letzten Wochen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)