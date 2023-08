Original-Research: urban-gro, Inc (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: urban-gro, Inc - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu urban-gro, Inc Unternehmen: urban-gro, Inc ISIN: US91704K2024 Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht Empfehlung: Kaufen seit: 17.08.2023 Kursziel: $6,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 7,00 auf USD 6,40. Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht zeigte einen soliden Anstieg von Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorquartal. Der AEBITDA-Verlust im zweiten Quartal verringerte sich auf $2,0 Mio. gegenüber $3,4 Mio. im Zeitraum Januar bis März, was vor allem auf die Senkung der Gemeinkosten zurückzuführen ist. Ein Anstieg der liquiden Mittel auf $8,6 Mio. (Q1: $7,3 Mio.) sollte auch die Anleger beruhigen, die befürchten, dass das Unternehmen die Märkte anzapfen muss, um seine Barmittel aufzufüllen. Das Management bekräftigte in der Telefonkonferenz, dass UGRO auf einer soliden finanziellen Basis steht. Der Auftragsbestand wurde jedoch von $105 Mio. im ersten Quartal auf $79 Mio. nach unten korrigiert, nachdem ein Cannabisprojekt aufgrund von Finanzierungsproblemen des Kunden gestoppt werden musste. Trotz dieses Rückschlags sind wir der Meinung, dass das Unternehmen einen Weg aus der Verlustzone gefunden hat, und wir stufen urban-gro weiterhin mit Kaufen ein. Die aktualisierte Prognose für 2023 und ein rekalibriertes DCF-Modell ergeben nun auf ein Kursziel von $6,40 hin (vorher: $7). First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 7.00 to USD 6.40. Abstract: Second quarter reporting featured a solid sequential uptick in sales and earnings. The Q2 AEBITDA loss narrowed to $-2.0m vs $-3.4m in the January-to-March period, thanks largely to overhead cost reductions. An uptick in cash and liquid assets to $8.6m (Q1: $7.3m) should also cheer investors concerned that the company might have to tap the markets to replenish cash. Management reiterated on the earnings call that UGRO is on a solid financial footing. However, the order backlog was revised downwards from $105m in Q1 to $79m after a cannabis project had to be idled when the client ran into financing issues. Despite this setback, we think the company has found a path out of the loss-making woods, and we remain Buy-rated on urban-gro. Updated 2023 FBe and a recalibrated DCF now point to a $6.4 TP (old: $7). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27553.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °