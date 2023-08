Alstom: Doppelhoch belastet

Die Alstom-Aktie steckt seit einem Verlaufshoch von 49,70 Euro aus Januar 2021 in einem intakten Abwärtstrend, bis Anfang letzten Jahres ging es hierbei auf 16,04 Euro talwärts. Nach einem hoffnungsvollen Doppelboden gelang ein Anstieg an 28,40 Euro und damit ganz in die Nähe des EMA 200 (Woche). Allerdings stellte dieses Niveau eine zu hohe Hürde für Investoren dar, diese befinden sich derzeit auf dem Rückzug und lassen die Aktie entsprechend fallen.

Aufwärtstrend im Fokus

Weitere Verluste sind nach der aktuellen Kursentwicklung stark anzunehmen, zunächst in den Bereich von 24,05 Euro und damit den laufenden, aber untergeordneten Aufwärtstrend. Gelingt es dort keine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und die Alstom-Aktie auf Kurs zu bringen, könnte ein Trendbruch neuerliche Verkaufssignale in Richtung 23,27 und darunter 20,69 Euro auslösen. Auf der Oberseite würde es eines Kurssprungs mindestens über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 29,31 Euro bedürfen, damit der seit 2021 anhaltende Abwärtstrend nachhaltig überwunden wird und hierdurch Kurspotenzial an 35,20 Euro freisetzt.