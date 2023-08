LSI Industries gibt Dividende bekannt

Der Industriekonzern LSI Industries Inc. (ISIN: US50216C1080, NASDAQ: LYTS) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die Dividende am 5. September 2023 (Record date: 28. August 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 0,20 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,27 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 1,31 Prozent auf (Stand: 17. August 2023).

LSI Industries mit Sitz in Cincinnati produziert und vertreibt Beleuchtungs- und Displaylösungen für den Einzelhandel. Es werden rund 1.600 Mitarbeiter beschäftigt. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 496,98 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 455,12 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 25,76 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 15,03 Mio. US-Dollar), wie am 17. August 2023 berichtet wurde. Nach Bekanntgabe der Nachrichten legte die Aktie an der Wall Street über 19 Prozent zu.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 24,75 Prozent im Plus (Stand: 17. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 361,97 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de