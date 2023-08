META PLATFORMS - Jetzt genau hinschauen!

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 285,090 $ (Nasdaq)

Der Ausverkauf in der Meta-Aktie ging auch gestern sportlich weiter. Meta verlor an der Nasdaq 3,13 % und auch heute früh wird die Aktie weiterverkauft. Der grundlegenden Analyse von gestern ist damit wenig hinzuzufügen. Im anvisierten Szenario ist lediglich der nächste Schritt erfolgt, ein kurzfristiger Rutsch unter 290 USD. Damit steigt kurzfristig die Spannung. Der sowohl temporär überverkaufte Markt, als auch die Minimalanforderung an eine spürbare Korrektur in Kombination mit diversen kleineren Unterstützungen könnte für eine Stabilisierung sorgen - oder sollte man lieber sagen, diese Argumente müssten für eine solche sorgen?

Genau das wird in den nächsten Tagen der springende Punkt sein. Wie schnell die Käufer jetzt zurückkehren, gibt uns weiteren Aufschluss über die aktuelle Stimmungslage. Je länger sich diese dabei Zeit lassen, desto kritischer wird es. Darunter ist schlicht und ergreifend zu verstehen, dass die Aktie im Rahmen ihres Bullenmarktes nicht auf hohem Niveau konsolidieren, sondern tatsächlich eine größere Korrektur starten könnte. In diesem Fall würden wir von Abgaben auf 250 USD und tiefer sprechen.

Fazit: Von Käufen ist in der Meta-Plattforms-Aktie zumindest im frühen Freitagshandel noch nichts zu sehen. Trotzdem wäre ich nach den jüngsten Verlusten von über 12 % nicht mehr bereit, direkt auf weiter fallenden Notierungen zu spekulieren. Zu groß ist die Möglichkeit einer kleinen Stabilisierung und zu schlecht ist das direkte Chance-Risiko-Verhältnis. Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Aktie ein Kauf ist. Dafür möchte ich im Chart zumindest kleinere Stabilisierungsansätze sehen wollen. Müsste ich aktuell ein Rating für Meta vergeben, wäre dies kurzfristig ein „Hold“.

