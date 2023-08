Parker Hannifin gibt 293. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Parker Hannifin Corporation (ISIN: US7010941042, NYSE: PH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,48 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 8. September 2023 (Record day ist der 28. August 2023). Es ist die 293. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge.

Auf das Jahr gerechnet werden dementsprechend 5,92 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 399,05 US-Dollar (Stand: 17. August 2023) 1,48 Prozent. Im April 2023 wurde die Quartalsdividende um 11 Prozent erhöht.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ist ein Hersteller von Antriebs- und Steuerungstechnologien und -systemen für die Industrie und den Luft- und Raumfahrtsektor. Es werden rund 60.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 5,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,19 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 708,96 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 128,83 Mio. US-Dollar), wie am 3. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 37,13 Prozent im Plus (Stand: 17. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 52,13 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de