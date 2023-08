Das Geheimnis hinter dem Breitband-Boom: Diese Aktie profitiert wirklich

Wenn du dir Gedanken über deine nächste Investition machst und dich fragst, welche Aktien in diesem unsicheren Marktumfeld wirklich attraktiv sind, dann solltest du dir heute Comcast (WKN: 157484) genauer ansehen. Lass mich dir erklären, warum.

Der Weg zum Technologie-Giganten

Comcast wurde vor 60 Jahren von Ralph Roberts als kleines Kabelunternehmen gegründet. Heute steht sein Sohn Brian am Ruder und das Unternehmen hat sich weit über seine ursprünglichen Kabelwurzeln hinaus entwickelt. Die Firma besitzt heute Universal Studios, den Peacock Streaming-Service, NBC, CNBC, MSNBC und sogar ein Drittel von Hulu. Auch spannend: Comcast hat zudem gerade einen weiteren Super Nintendo World-Themenpark in den Universal Studios eröffnet.

Das Thema Film bleibt spannend: Während viele in Hollywood in diesem Jahr zu kämpfen hatten, hatte Universal Studios dank „Oppenheimer“ und „The Super Mario Bros. Movie“ ein riesiges Jahr. Die neuen Nintendo-Themenpark-Attraktionen von Comcast erfreuen sich ebenfalls wachsender Beliebtheit. Dazu kommt, dass NBC die US-Rechte für die Olympischen Spiele hat, eine der wenigen Veranstaltungen, die immer noch Zuschauer sowohl im traditionellen Fernsehen als auch auf Streaming-Plattformen anziehen.

Starke Wachstumsbilanz

Comcast hat in den vergangenen zehn Jahren beeindruckende Zahlen vorgelegt. Von 2013 bis 2022 wuchs der Umsatz von 64,66 auf 121,43 Mrd. US-Dollar. Das ist fast eine Verdopplung! Der freie Cashflow stieg im gleichen Zeitraum sogar von 4,65 auf 12,32 Mrd. US-Dollar.

Wichtigster Treiber ist sicherlich der Breitband-Boom. Comcast hat massiv von der Zunahme der Internetnutzung in den USA profitiert. Zudem hat das Unternehmen durch kluge Übernahmen, wie die von NBCUniversal und Sky, seinen Marktanteil weiter ausgebaut.

Nicht nur das Wachstum beeindruckt

Comcast übertrifft seine Konkurrenten auch in Sachen Profitabilität. Dank der Marke Xfinity, unter der Comcast 32,2 Mio. Breitband-Abonnenten versorgt, konnte das Unternehmen enorme Sparpotenziale heben und bessere Konditionen bei Content-Anbietern aushandeln.

Das Forward-KGV steht bei 12. Das ist ein echter Schnäppchenpreis im Vergleich zu anderen Technologie-Schwergewichten. Dafür bekommst du ein ordentlich brummendes Geschäft: Im letzten Quartal stiegen die Gewinne pro Aktie von Comcast um 11,9 %, während der Netto-Cashflow um 13,8 % zunahm.

Was steht für Comcast als Nächstes an?

Das Management erwartet einen weiteren Anstieg der Breitbandnachfrage. CEO Roberts prognostiziert, dass Sport-Streaming eine massive Steigerung des Datenverbrauchs in den Haushalten bewirken werde. Und dann ist da noch die Wireless-Sparte von Comcast, Xfinity Mobile, deren Umsatz im letzten Quartal um 20 % gestiegen ist.

Und als Bonus könnte Comcasts Beteiligung an Hulu, die sie wahrscheinlich bald verkaufen werden, deutlich mehr wert sein als bisher angenommen. Es könnte also noch eine positive Überraschung für die Comcast-Aktie geben.

Mein Fazit

Comcast hat trotz des Rückgangs in seinem Kerngeschäft, dem Kabel-TV, viel Positives zu bieten. Die Firma wächst stetig, ist aus meiner Sicht unterbewertet und steht vor einer Vielzahl neuer Chancen. Es könnte also die perfekte Zeit sein, in diese Aktie zu investieren.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

