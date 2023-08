EQS-News: Abivax schließt zwei Transaktionen der Fremdfinanzierung über bis zu EUR 150 Mio. ab

EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

Abivax schließt zwei Transaktionen der Fremdfinanzierung über bis zu EUR 150 Mio. ab Finanzierung von bis zu EUR 75 Mio. durch Kreos Capital und Claret European Growth Capital sowie von bis zu EUR 75 Mio. durch Heights Capital Management Zusätzliche Finanzmittel in Höhe von EUR 27 Mio. bei Inanspruchnahme der ersten Tranchen PARIS, Frankreich, 21. August 2023 – 8:00 Uhr (MESZ) – Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) gibt heute die Unterzeichnung zweier paralleler strukturierter Transaktionen der Fremdfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 150 Mio. bekannt. Die Finanzierungen bestehen aus (i) bis zu EUR 75 Mio., bereitgestellt von Kreos Capital und Claret European Growth Capital, zusammen mit der Ausgabe von Optionsscheinen, die zum Erhalt von Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu EUR 8 Mio. EUR mit einem Nennwert von EUR 0,01 pro Aktie berechtigen, und (ii) bis zu EUR 75 Mio. von einem von Heights Capital Management Inc. verwalteten Fonds. Marc de Garidel, Chief Executive Officer von Abivax, sagte: „Wir glauben, dass wir mit den aussagekräftigen Daten, die wir in unseren klinischen Phase-2-Studien gewonnen haben, Obefazimod als ein neuartiges, potenziell führendes Medikament zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) positionieren können. Das gesamte Abivax-Team setzt sich dafür ein, Obefazimod auf den Markt zu bringen und den zahlreichen CU-Patienten zur Verfügung zu stellen, die eine sichere und langfristig wirksame Behandlungsmöglichkeit benötigen. Unseres Erachtens werden wir mit den zusätzlichen Finanzmitteln unsere Mission noch fokussierter verfolgen können.“ Didier Blondel, Chief Financial Officer von Abivax, ergänzte: „Wir begrüßen die Unterstützung von Kreos, Claret und Heights und ihr Engagement dafür, dass wir möglichst vielen an chronischen Entzündungskrankheiten leidenden Menschen wirkungsvolle Therapien zur Verfügung stellen können. Die zusätzlichen Mittel stärken unsere Finanzsituation und unterstützen unsere strategische Priorisierung, die globalen klinischen Phase-3-Studien mit Obefazimod zur Behandlung von mittelschwer bis schwer aktiver CU abzuschließen. Zusätzlich schaffen sie mehr Flexibilität bei unserer künftigen Finanzierungsstrategie, die sich nach wie vor auf den potenziellen Zugang zu breiteren Kapitalmärkten konzentriert. Auf der Grundlage unserer derzeitigen Annahmen und weiterer Mittel in Höhe von EUR 27 Mio., die uns bei Inanspruchnahme der ersten Tranchen zur Verfügung stehen, gehen wir davon aus, dass unsere Liquidität bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 gesichert ist.“ Weiterführende Details zu den einzelnen Transaktionen finden Sie in der englischen und französischen Fassung dieser Pressemitteilung, die auf der Website des Unternehmens zugänglich sind. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung, die vom Unternehmen in französischer Sprache veröffentlichte Fassung ist. Die obige zusammengefasste Übersetzung der Kernelemente dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

