Goldpreis im Abwärtstrendkanal gen Süden

Der Goldpreis kennt seit Anfang August nur Einrichtung: Südwärts. Dabei bewegt sich das Edelmetall in einem intakten Abwärtstrendkanal gen Süden. Wie ist die aktuelle charttechnische Situation einzustufen?

Im Abwärtstrendkanal gen Süden

Ein Blick auf den 4-Stunden-Chart zeigt einen intakten Abwärtstrendkanal. Im Bereich um 1885 USD hat sich nun allerdings ein potenzieller Doppelboden ausgebildet. Zumindest wurden die jüngsten Bewegungstiefs nicht mehr vom RSI bestätigt. Hier liegt eine erste bullische Divergenz vor.

Kann der Abwärtstrendkanal gen Norden hin aufgelöst werden, wäre eine größere Erholungsrallye denkbar, dafür müsste allerdings ein nachhaltiger Ausbruch über 1.900 USD her.

Ausbruch abwarten

Für eine größere Trendwende zu Gunsten der Bullen müsste ein kompletter Stimmungsumschwung her. Dieser könnte vom alljährlichen Fed-Symposium in Jackson Hole Wyoming kommen. Das Event mit Lagarde, Powell & Co. beginnt am kommenden Donnerstag.