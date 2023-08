IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma gibt die Unterzeichnung einer Forschungskooperations- und Lizenzvereinbarung mit dem Sheba Hospital Tel Hashomer bekannt

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma gibt die Unterzeichnung einer Forschungskooperations- und Lizenzvereinbarung mit dem Sheba Hospital Tel Hashomer bekannt

Vidac Pharma gibt eine Forschungskooperation und ein Lizenzabkommen mit dem Sheba Medical Center über die Modifizierung der Tumormikroumgebung (TME) bekannt, die durch seine neuen chemischen Wirkstoffe ausgelöst wird, um die immunologische Behandlung von Tumoren (CAR-T-Behandlung) zu erleichtern. Eines der Probleme bei diesen Behandlungen ist die Laktat erzeugende Hyperglykolyse im TME, ein ungünstiges Umfeld für die CAR-T-Behandlung. Die neuen Arzneimittelkandidaten von Vidac Pharma kehren den Warburg-Effekt um, d.h. die Hyperglykolyse, die die Laktatansammlung verursacht.

Die Gruppe von Dr. Elad Jacoby, Leiter der pädiatrischen Zelltherapie, am Sheba's Safra Children's Hospital wird mit der Forschungs- und Entwicklungsgruppe von Vidac Pharma unter der Leitung von Dr. Yuval Sagiv zusammenarbeiten, um mögliche Synergien zwischen ihren Ansätzen zu untersuchen. Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma, erklärte: "Die von den beiden Gruppen erzielten vorläufigen Ergebnisse rechtfertigen unser weiteres Vorgehen, und wir freuen uns über die Unterstützung einer so großartigen Gruppe von Wissenschaftlern im bestmöglichen Forschungs- und medizinischen Umfeld, wie es im Sheba-Krankenhaus mit seinem klaren Schwerpunkt auf Krebs bei Kindern besteht. Während unsere Zusammenarbeit mit Tiermodellen beginnen wird, denken wir vor allem an bessere und spezifischere Behandlungen".

Über Vidac Pharma:

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Über das Sheba Medical Center:

Das Sheba Medical Center, Tel Hashomer, ist das größte und umfassendste medizinische Zentrum im Nahen Osten, das durch seine medizinische Versorgung, seine Forschung und die Umgestaltung des Gesundheitswesens globale Wirkung erzielt. Sheba's City of Health umfasst Akut-, Rehabilitations-, Kinder-, Krebs- und geriatrische Krankenhäuser, Forschungs- und Innovationszentren, ein medizinisches Simulationszentrum und ein Zentrum für Katastrophenhilfe auf einem umfassenden Campus im Zentrum Israels. Sheba ist ein echtes Krankenhaus ohne Grenzen, das Patienten und medizinisches Fachpersonal aus der ganzen Welt willkommen heißt und allen Bedürftigen eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bietet. Sheba wurde von Newsweek fünf Jahre in Folge (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als "World's Best Hospital" eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter: https://sheba-global.com/

