Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt erhalten deutsche Aktien am Dienstag voraussichtlich etwas Anschub von den US-Börsen. Dort hatte der Handel am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss nochmals Fahrt aufgenommen. Aus China, das unter einer Immobilienkrise leidet, blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus.

Der X-Dax signalisierte den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 652 Punkte. Damit bliebe er zunächst innerhalb einer Unterstützungszone um die 15.500 bis etwa 15.700 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Dienstag ebenfalls etwas höher erwartet.

USA: Dow tritt auf der Stelle

In den USA haben sich die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Montag etwas von ihren deutlichen Verlusten seit Monatsbeginn erholt. Der Dow Jones Industrial dagegen kam nicht vom Fleck. Der bekannteste Wall-Street-Index hat allerdings seit Anfang August auch deutlich weniger nachgegeben als die Nasdaq-Indizes. Robuste US-Konjunkturdaten und ein Protokoll der US-Notenbank Fed, das alle Optionen für künftige geldpolitische Maßnahmen offen ließ, hatten zuletzt Befürchtungen über weitere Leitzinsanhebungen verstärkt. Der Dow beendete den Tag 0,11 Prozent schwächer auf 34.463,69 Punkte.

Asien: Überwiegend Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Die US-Märkte sorgten für etwas Rückenwind. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent. In China ging es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, hingegen um 0,3 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong erholte sich mit einem Plus von 0,2 Prozent etwas von den jüngsten deutlichen Kursverlusten. Zuletzt hatten Konjunktursorgen insbesondere die Aktienmärkte in China belastet.

Einzelwerte im Überblick

Bei den Einzelwerten legten die Papiere von Nordex im vorbörslichen Aktiengeschäft auf Tradegate um zwei Prozent zu, gestützt von einem Auftrag aus Kanada über 49 Windkraftturbinen.

Die nach dem ersten Halbjahr gestiegene Zuversicht bei SFC Energy steckt am Dienstag auch Anleger an. Vorbörslich ging es im Handel auf der Plattform Tradegate für Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters um 5,7 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schluss auf 23,95 Euro. Am Markt kamen konkretisierte Ziele gut an. Im Chart könnte die vorbörsliche Bewegung darauf hindeuten, dass der Xetra-Kurs gleich mehrere wichtige Indikatorlinien übertrifft. Die 21-, 50-, 100- und 200-Tage-Linien verlaufen nahe beieinander und könnten durch Kurse oberhalb von 23,34 Euro mit einem Schlag überschritten werden. SFC peilt 2023 beim Umsatz und dem operativen Ergebnis nun jeweils die obere Hälfte der bekannten Spannen an. Begründet wurde dies mit einem erfolgreichen zweiten Quartal, das geprägt war von Einflüssen wie besserer Teileverfügbarkeit oder schwächer gestiegenen Kosten. Der Umsatz war im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 46 Prozent gestiegen und das operative Ergebnis um 73 Prozent.

Renten

Bund-Future 130,66 -0,03%

Devisen: Eurokurs hält sich über 1,09 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag über 1,09 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0909 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0908 (Freitag: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Der Datenkalender ist recht dünn gefüllt. Am Vormittag wird die Leistungsbilanz der Eurozone im Juni veröffentlicht. Die Daten sind in der Regel jedoch wenig kursbewegend. Am Nachmittag richtet sich der Blick den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen zufolge in den USA auf die Verkäufe bestehender Eigenheime. Es werde mit einem unveränderten Wert gerechnet. Überraschungspotenzial machten die Fachleute nicht aus, da auch die Zahl der schwebenden Hausverkäufe zuletzt nahezu auf dem Niveau des Vormonats gelegen habe

Euro/USD 1,0913 0,16

USD/Yen 145,9420 -0,19

Euro/Yen 159,2635 -0,04

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste leicht ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 84,24 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 79,94 Dollar.

Die Ölpreise wurden zum einen durch die Aussicht auf ein höheres Angebot belastet. So stiegen die Exporte aus dem Iran. Zudem traf einem Medienbericht zufolge der irakische Ölminister in der türkischen Hauptstadt Ankara ein, um unter anderem über die Wiederaufnahme der Lieferungen über den Ölhafen Ceyhan an der türkischen Mittelmeerküste zu sprechen.

Zum anderen bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China, dem größten Importeur von Rohöl. In den vergangenen Monaten ist die konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ins Stocken geraten. Der für die chinesische Wirtschaft extrem wichtige Häusersektor ist angeschlagen.

Brent 84,34 -0,12 USD

WTI 80,70 -0,02 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR REDCARE PHARMACY AUF 120 (115) EUR - 'HOLD'

EXANE BNP HEBT ADECCO AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 43 (30) CHF

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 4000 (4100) PENCE - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 57 (54) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 200 (220) EUR - 'NEUTRAL'

WDH/JEFFERIES STARTET BOKU MIT 'BUY' - ZIEL 177 PENCE

Termine Unternehmen

00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

GBR: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q4-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 7/23

08:00 NOR: BIP Q2/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23

12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

10:30 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur vorläufigen Erntebilanz 2023, Berlin

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Übertragungsnetzbetreibers Amprion zu Windparks auf See, Dortmund

Themen sind u.a. die effiziente Anbindung von Offshore-Windparks, der Start eines neuen Windstrom-Projektes sowie geplante Investitionen; u.a. mit Amprion-CTO Hendrik Neumann und Offshore-Geschäftsführer Peter Barth.

ZAF: 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23)

Konjunkturprognosen

Eurozone: 10.00 Uhr: Leistungsbilanz, Juni, Vorwert: 9,1 Mrd. EUR

USA: 16:00 Uhr: verkauf bestehender Häuser, Juli

Redaktion onvista/dpa-AFX