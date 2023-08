NIKOLA - Dramatischer Wochenauftakt! Aktie crasht erneut!

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 1,510 $ (Nasdaq)

Nach einer relativ ruhigen Handelswoche schlugen die Verkäufer in der Nikola-Aktie gestern wieder gnadenlos zu. Auf Tradegate brach der Aktienkurs 22,54 % ein. Damit summieren sich die Verluste seit dem jüngsten Hoch bei 3,394 EUR auf mittlerweile fast 60 % und das muss noch nicht das Ende sein. Die Aktie wird mit dieser Entwicklung dem Fazit bzw. der Headline der letzten Analyse „Geldvernichtung pur“ weiterhin gerecht. Mit dem neuen Tief wird das bärische Umfeld bestätigt, auch wenn jetzt der Unterstützungsbereich um 1,36 EUR erreicht wird. Wird dieser bärisch gebrochen, könnte es direkt weiter in Richtung 1 EUR und tiefer gehen. Auf der anderen Seite müssten die Kurse nachhaltig über mindestens 1,89 EUR ansteigen, um auf der kurzfristigen Ebene wieder für erste positive Signale zu sorgen.

Fazit: Die Lage in der Nikola-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen nicht verändert. Die in der letzten Analyse skizzierten Probleme wie auch das Fazit haben weiterhin Bestand. Anleger sollten einen weiten Bogen um die Aktie machen und selbst aus spekulativer Sicht bieten sich m.M.n. derzeit keine Käufer an.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Nikola Corp

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)