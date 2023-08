PayRetailers sorgt für Furore auf SBC Summit, iFX EXPO und SiGMA Europe

In der ersten Jahreshälfte 2023 hat sich PayRetailers aktiv an globalen Fintech- und Finanzdienstleistungsevents beteiligt und wertvolle Verbindungen aufgebaut, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen helfen, nahtlos und sicher in Lateinamerika zu operieren.

Mit dem Anspruch, das Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs in Lateinamerika weiterzuentwickeln, hat PayRetailers seinen Weg für die verbleibenden Monate des Jahres 2023 abgesteckt: die Expansion in neue Märkte und die Bereitstellung maßgeschneiderter Zahlungslösungen für unterschiedliche Unternehmen durch kontinuierliche API-Verbesserungen.

PayRetailers, das in Barcelona ansässig ist, wird seine europäische Reise auf dem SBC Summit Barcelona starten, der vom 19. bis 21. September in der Fira Montjuic stattfindet. Dieses Event, das sich an führende Unternehmen der Sportwetten- und iGaming-Branche richtet, soll als eine Plattform dienen, um die Zukunft des Sektors zu erörtern, Know-how auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Am Stand PC410 wird PayRetailers seine Vorreiterrolle im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs darstellen und einem breiten Spektrum von Händlern der Region ein umfassendes Zahlungserlebnis anbieten. Damit wird Barcelona zum Epizentrum für Branchenexperten, um die Zusammenarbeit und das Wachstum beim Online-Zahlungsverkehr zu fördern.

Gleichzeitig wird das PayRetailers-Team vom 19. bis 21. September an der iFX Expo 2023 in Limassol, Zypern, teilnehmen. Als Europas größte B2B-Finanzmesse dient dieses Event mehr als 5.000 Teilnehmern als Hub für Networking und Diskussionen über Innovation und Technologie. Die Experten des Unternehmens werden am Stand 55 des City of Dreams Mediterranean Integrated Resort zu finden sein.

Als Spezialist für die Vereinfachung von Kauf- und Zahlungsprozessen positioniert sich PayRetailers als ein Partner, der die Zahlungsanforderungen von Händlern und Fintech-Unternehmen erfüllt. Wir bieten eine High-End-Lösung für mehr Wachstum in Lateinamerika, die über 250 alternative Zahlungsmethoden, sichere lokale und internationale Zahlungen in verschiedenen Währungen sowie eine globale Abdeckung umfasst. Die skalierbare und zuverlässige Technologie von PayRetailers wird den Anforderungen jedes Unternehmens gerecht und liefert ein umfassendes Zahlungserlebnis.

Um das Jahr mit einem Höhepunkt abzuschließen, wird PayRetailers vom 13. bis 17. November auf der SiGMA Europe in Malta an Stand B1005 vertreten sein. Die Veranstaltung, zu der mehr als 4.000 Besucher erwartet werden, ist ein wichtiger Treffpunkt des Glücksspielsektors und unterstützt das Wachstum der Branche durch die neuesten Nachrichten, Branchenkonferenzen sowie Berichte zu Casinos und Sportwetten.

Die Präsenz von PayRetailers bei diesen Events wird die weitere Entwicklung der lateinamerikanischen Glücksspielbranche prägen. Ihre Komplettlösung ermöglicht ein maßgeschneidertes Zahlungserlebnis und trägt so dazu bei, die Anzahl von Spielabbrüchen zu senken. Ihre Zahlungsexpertise konzentriert sich auf die Lokalisierung und bietet populäre Zahlungsmethoden in lokalen Währungen mit Funktionen wie Betrugsprävention, intelligentes Zahlungsrouting, PCI DSS-konforme Tokenisierung und automatisierte wiederkehrende Abrechnungen für mehr Sicherheit und Effizienz.

Diese Anstrengungen unterstreichen das Engagement von PayRetailers, E-Commerce und Glücksspiel in Lateinamerika voranzutreiben und wichtige Dienstleistungen für die Marktexpansion bereitzustellen. Die vielseitige Plattform konsolidiert PayRetailers als naheliegende Wahl für das Wachstum des Online-Handels. Um mehr über das Potenzial von PayRetailers für Ihre lateinamerikanische Expansion zu erfahren, besuchen Sie die Website des Unternehmens oder nehmen Sie an den Events teil.

