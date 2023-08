Raymond James Financial meldet Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Raymond James Financial, Inc. (ISIN: US55261F1049, NYSE: RJF) zahlt seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,42 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 16. Oktober 2023 (Record date: 2. Oktober 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 104,84 US-Dollar (Stand: 21. August 2023) bei 1,60 Prozent. Anfang Dezember 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 24 Prozent bekannt.

Raymond James Financial mit Sitz in St. Petersburg, Florida, ist im Jahr 1962 gegründet worden. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.700 Mitarbeiter und ist auf Investmentbanking und Finanzdienstleistungen fokussiert. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte Raymond James einen Umsatz von 2,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,72 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2023 mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 369 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 299 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,88 Prozent im Minus (Stand: 21. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 21,95 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de