Mowi gibt Dividende bekannt

Der norwegische Zuchtlachsproduzent Mowi ASA (ISIN: NO0003054108) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 2,00 Kronen (ca. 0,17 Euro) ausbezahlen. Im Vorjahr lag die Quartalsdividende bei 1,95 Kronen. Der Zahltag für die Quartalsdividende ist der 11. September 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 1. September 2023.

Mowi (ehemals Marine Harvest ASA) schüttet seine Dividenden vierteljährlich aus. Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 7,35 Kronen (ca. 0,64 Euro) bezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 16,30 Euro und auf Basis der letztjährigen Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,91 Prozent.

Der operative Betriebsgewinn (EBIT) von Mowi lag im zweiten Quartal 2023 bei 299,5 Mio. Euro nach 320 Mio. Euro im Vorjahr, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der operative Umsatz betrug 1,36 Mrd. Euro nach 1,23 Mrd. Euro im Vorjahr. Die geschätzte Ernte für 2023 liegt unverändert bei 484.000 Tonnen. Im Jahr 2022 lag die Ernte bei 464.000 Tonnen, dies entspricht einem Marktanteil von rund 20 Prozent.

Mowi mit Sitz in Bergen in Norwegen hat Lachsfarmen in Norwegen, Schottland, Frankreich, Kanada, Chile und Japan sowie auf den Färöer-Inseln und gilt mit 11.500 Mitarbeitern als größter Zuchtlachskonzern der Welt.

Redaktion MyDividends.de