OTS: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH / Handelsblatt: ...

Handelsblatt: Project-Fonds stoppt Ausschüttung an Anleger / Erste Folgen für Investoren nach Insolvenzen in der Project-Immobilien-Gruppe Lahr (ots) - Die Insolvenzen von fünf Firmen aus dem Geflecht der bayerischen Unternehmensgruppe Project Immobilien hat nun für Zehntausende von Anlegern erste Folgen. Die zur Finanzierung der Projekte aufgelegten Fonds haben bis auf Weiteres Ausschüttungen an Investoren gestoppt, berichtete das Handelsblatt am 23. August 2023. Die Zeitung bezog sich auf ein ihr vorliegendes Schreiben vom 21. August 2023 an Vertriebsmitarbeiter. Mit dem Ausschüttungsstopp solle die Liquidität der Beteiligungsgesellschaften geschont und der Fortbestand der Fonds gewährleistet werden. Bei der Project-Immobilien-Gruppe handelt es sich um einen Projektentwickler aus Nürnberg und Bamberg, der darauf spezialisiert ist, Wohnungen und Gewerbeimmobilien schlüsselfertig zu bauen. Seit zwei Wochen sind mehrere Tochtergesellschaften und die Holding der Gruppe insolvent - die Fonds nicht. Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht fokussierte Kanzlei Dr. Stoll & Sauer informiert auf einer speziellen Website (https://www.dr-stoll-kollegen.de/project-immobilien-gruppe) über die Entwicklungen der Project-Immobilien-Gruppe. Unsere Fachanwälte stehen in einer kostenlosen Erstberatung (https://www.dr-stoll-kollegen.de/project-immobilien-gr uppe#paragraph--id--16078) für Fragen der verunsicherten Anleger zur Verfügung. Project-Immobilien-Gruppe: Nächste Projektentwickler in Schieflage Die Insolvenzen von Teilunternehmen der Project-Immobilien-Gruppe ist ein weiterer Hinweis für die schwierige Situation auf dem Immobilienmarkt. Nach Development Partner und Euroboden ist jetzt auch Project-Immobilien in die Schieflage geraten. Die Gruppe hatte zuletzt ein Investitionsvolumen von 3,2 Milliarden Euro im Bau oder in Planung. Neben hochwertigem Wohneigentum zum schlüsselfertigen Kauf bietet Project Immobilien auch moderne Büro- und Geschäftsgebäude in Deutschland an. Ein wichtiger Grund für die Insolvenz sind die enorm gestiegenen Baukosten infolge des Ukrainekrieges. Dabei war es nicht möglich, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Die Schwerpunkte der Project-Gruppe sind die Ballungszentren Berlin, München, Hamburg, das Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und Nürnberg. Neben den Immobiliengesellschaften existiert eine zweite Firmengruppe, die nicht insolvent ist. Die Project Investment sammelte mit der Auflage von Fonds die Investorengelder für die Bauprojekte am Kapitalmarkt ein. Laut Firmenwebseite sind das mehrere Dutzend Fonds mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro, gezeichnet von über 32.000 Anlegern. Doch hier sind jetzt nach einem Medienbericht des Handelsblatts erste Auswirkungen durch die Insolvenzen zu spüren. Fonds sollen die Ausschüttungen an Anleger eingestellt haben, berichtete das Handelsblatt am 23. August 2023. Ein Mitglied der Geschäftsführung wird im Handelsblatt folgendermaßen zitiert: "Bis die Auswirkungen dieser Insolvenzanträge auf die Objektgesellschaften und somit auf Ihre Beteiligung geprüft und eingeschätzt werden können, werden die gewinnunabhängigen Entnahmen bis auf weiteres ausgesetzt." Welche Fonds hat Project-Investment bisher aufgelegt? Welche Fonds vom aktuellen Ausschüttungsstopp betroffen sind, ist bisher nicht bekannt geworden. Folgende Fonds hat der Projektentwickler bisher aufgelegt: - Project Fonds Strategie 1 - Project Fonds Strategie 2 - Project Fonds Strategie 4 - Project Fonds Strategie 5 - Project Fonds Strategie 6 - Project REAL Equity Fonds 7 - Project REAL Equity Fonds 8 - Project REAL Equity 9 - Project REAL Equity 10 - Project Real Werte 11 - Project Real Werte 12 - Project Wohnen 14 - Project Wohnen 15 - Project Metropolen 16 - Project Metropolen 17 - Project Metropolen 18 - Project Metropolen 19 - Project Metropolen 20 - Project Metropolen 21 - Project Metropolen 22 - Project Metropolen SP 2 - Project Metropolen SP 3 - Project Vier Metropolen - Project Vier Metropolen II - Project Vier Metropolen III - Project Wohnen Fünf Metropolen - Project Metropol - Project 2. Wohnen - Project 4. Wohnen - Project 5. Wohnen - Project Wohnen 4 M 2 - Project Wohnen 4 M 57 - Project Wohnen Deutschland 2 - Project Wohnen Deutschland 3 Project Wohnen Deutschland Die Insolvenzen von Teilen der Project-Immobilien-Gruppe kann nach Ansicht der Anlegerschutz-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer auch Auswirkungen auf die aufgelegten Fonds haben. Die Aussetzung der Ausschüttungen kann als erstes Indiz dafür gewertet werden. Denn es ist klar: Wenn bereits ein begonnener Bau aufgrund der Insolvenzen nicht fertiggestellt werden kann, dann kann dies unterm Strich auch Auswirkungen auf den jeweiligen Fonds haben. Bis zu einem Total- oder Teilverlust des Investments können hier viele unterschiedliche Szenarien möglich sein. Unsere Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht stehen Ihnen mit unserem Know-how zur Verfügung. Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung (https://www.d r-stoll-kollegen.de/project-immobilien-gruppe#paragraph--id--16078) . Hier informieren wir sie über ihre möglichen Rechtsansprüche gegen den Emittenten der Fonds und den Anlagevermittler. Welche Teile der Project-Immobilien-Gruppe sind von den Insolvenzen betroffen? Die Project-Unternehmensgruppe besteht aus zwei Sparten: Da ist zum einem die Immobiliengruppe und zum anderen die Investmentgruppe. Die Immobiliengruppe plant, entwickelt und stellt Immobilienprojekte fertigt. Die Investmentgruppe trägt die für die Kapitalverwaltung, Anlegerverwaltung und den Vertrieb von Immobilieninvestments. Von den Insolvenzen sind bisher nur Teile der Immobiliengruppe betroffen. Welche Gesellschaften sind das (Stand 21. Welche Gesellschaften sind das (Stand 21. August 2023)? - Project Immobilien Management GmbH (PMG) - AG Nürnberg IN 977/23 - Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH (PWG) - AG Nürnberg IN 978/23 - Project Immobilien Projektentwicklungs GmbH (PEG) - AG Nürnberg IN 999/23 - Project Real Estate AG (PRE) - Project Vermittlungs GmbH (PVG) Nach Auskunft der vorläufigen Insolvenzverwalter wird der Geschäftsbetrieb weiter fortgeführt. Parallel prüfen die Verwalter die Sanierungsoptionen und ob die Bauprojekte fortgeführt werden können. Anschließend werden sie zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Sanierung der Unternehmen einleiten. Die Kanzlei ist unter anderem auf Bank- und Kapitalmarktrecht sowie den Abgasskandal spezialisiert. Hinzu kommen die Themen Arbeits-, IT-, Versicherungs-, Reise- und Verwaltungsrecht. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG, handelten für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Vergleich aus. Aktuell führen die Inhaber in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG. Im JUVE-Handbuch 2019/2020 wird die Kanzlei für ihre Kompetenz beim Management von Massenverfahren als marktprägend erwähnt. 