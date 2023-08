VOLKSWAGEN - Aktie bald wieder zweistellig?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 114,060 € (XETRA)

Wer noch in der Volkswagen-Aktie investiert ist, wird das Kursgeschehen derzeit nicht nur engmaschig, sondern wahrscheinlich auch sehr nervös verfolgen. Der Grund dafür liegt in den Kursverlusten der vergangenen Wochen, mit denen auch der große Unterstützungsbereich bei 119-115,66 EUR bärisch gebrochen wurde. Damit droht ein großer Stabilisierungsprozess, der schon Ende 2022 einsetzte, zu scheitern. Was im nächsten Schritt bestätigend nur noch fehlt, ist ein neues Tief unterhalb von 112,84 EUR. Daran sind die Verkäufer zum Glück für die Bullen in der vergangenen Woche noch gescheitert.

In der aktuellen Handelswoche wird die Hoffnung der Bullen noch am Leben gehalten. Es gab immer wieder kleinere Erholungsversuche, die alten Unterstützungen wirken jetzt jedoch blockierend. Diese Entwicklung ist zwar besser als ein neues Tief, reicht aber für ein bullisches Statement in meinen Augen noch nicht aus. Ganz im Gegenteil. Es werden nach und nach immer mehr Schlusskurse unterhalb von 119 EUR etabliert.

Fazit: In der Volkswagen-Aktie braucht man nicht um den heißen Brei herumzureden. Das Chartbild ist deutlich angeschlagen. Setzt sich die bärische Stimmung durch, wären in den kommenden Monaten sogar zweistellige Notierungen möglich. Soll dies verhindert werden, müsste der Aktienkurs schnell wieder über 119 EUR ansteigen und das nachhaltig.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Volkswagen AG Vz.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)