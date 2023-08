COPART - Aktie mit größeren Rallychancen

Copart Inc. - WKN: 893807 - ISIN: US2172041061 - Kurs: 45,080 $ (Nasdaq)

In der Copart-Aktie gab es in dieser Woche einen 2:1 Aktiensplit. Für eine alte Aktie gab es also zwei neue. Ein Vermögenseffekt entstand dadurch aber nicht.

Die Aktie befindet sich seit September 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde im Februar 2016 massiv beschleunigt. Im November 2021 markierte die Aktie des Gebrauchtwarenhändlers ein Allzeithoch bei 40,28 USD. Dieses Hoch durchbrach der Wert im Mai 2023.

Mitte Juli markierte der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 47,38 USD. Danach setzte er auf die kleine Unterstützung bei 42,64 USD zurück. In der laufenden Woche hält die Aktie diese Marke nicht nur, sondern sie setzt sich nach oben ab. Dieser Anstieg könnte der Start einer neuen Rally sein.

Kaufwelle möglich

Bestätigt sich der bisherige Anstieg in dieser Woche, dann wäre eine weitere Rally möglich. Die Copart-Aktie könnte dann in Richtung 63,50 USD klettern. Eine Ausdehnung der Rally könnte den Wert sogar in Richtung 70-72 USD führen.

Ein Rückfall unter 42,64 USD wäre noch kein Drama. Denn bei 40,28 USD liegt schon die nächste wichtige Horizontalunterstützung. Noch wichtiger, aber auch weiter entfernt, ist der Aufwärtstrend seit Februar 2016. Der verläuft aktuell bei 33,69 USD. Solange dieser Trend intakt ist, ist das Chartbild auf mittel-langfristige Sicht bullisch.

Fazit: Die Copart-Aktie hat sich in dieser Woche eine erste Chance auf eine Fortsetzung der übergeordneten Rally erarbeitet.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Sind die Bären geschlagen oder kontern sie?

Copart Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)