Dax Chartanalyse 24.08.2023: Nvidia-Gap wird abverkauft

Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.700 15.468

Rückblick:

Der Index startete am Morgen euphorisch in den Handel und stieg nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Nvidia in die Nähe der 15.900er Marke. Gut 10 Minuten hatten die Marktteilnehmer nach der Gap-Eröffnung dann noch gebraucht um zu realisieren, dass Nvidia gar nicht im deutschen Leitindex gelistet ist. Seitdem bröckelt der Index stetig ab und notiert bereits gut 100 Punkte unterm Tageshoch.

Ausblick:

Die ersten beiden Stundenkerzen im heutigen Handelsverlauf sind klar bärisch zu interpretieren. Nach dem Test der oberen Trendkanalbegrenzung im Stundenchart zur Eröffnung ist nun tendenziell ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung inklusive Schließen der heutigen Eröffnungskurslücke einzuplanen. Unterhalb von 15.900 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig südwärts Richtung 15.700 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Quelle: Tradingview

