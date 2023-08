EQS-News: IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023 und bestätigt Jahresprognose

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Corporate News IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023 und bestätigt Jahresprognose Trotz herausforderndem Marktumfeld für die Chemiebranche Margenerwartung übertroffen und starkes 2. Hj. erwartet

Umsatz im 1. Hj. bei 25,3 Mio. EUR / EBITDA bei 2,9 Mio. EUR

Hohes Wachstum im Batteriegeschäft stärkt internationale Marktstellung und schafft Basis für weitere Geschäftsausweitung

Fortgeschrittene Gespräche mit globalen Partnern über Kooperationen

Bereich Spezialchemie stark von Zinnpreis beeinflusst im 1. Hj. – diversifiziertes Geschäftsmodell von IBU-tec bewährt sich

Wachstumsstrategie IBU2025 mit Umsatz 2025 von 102-130 Mio. EUR und EBITDA-Marge von über 20 Prozent weiter intakt Weimar, 24. August 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat trotz einem herausfordernden Marktumfeld in der Chemiebranche und einem verhaltenen Jahresstart ihre Margenerwartung im ersten Halbjahr 2023 übertroffen. Für die zweite Jahreshälfte erwartet IBU-tec eine weitere Dynamisierung der Geschäftsentwicklung mit deutlich über den Vorjahreswerten liegendem Umsatz und EBITDA. Vor dem Hintergrund angekündigter Kundenprojekte und aussichtsreicher Kooperationsgespräche mit globalen Partnern, vor allem im Batteriebereich, bestätigt IBU-tec bei den aktuellen Rahmenbedingungen ihre Gesamtjahresprognose 2023. Der Umsatz der IBU-tec Gruppe lag nach HGB-Rechnungslegung im ersten Halbjahr 2023 bei 25,3 Mio. EUR (Vj. 29,5 Mio. EUR). Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf 2,9 Mio. EUR (Vj. 3,7 Mio. EUR). Während unter anderem deutlich unter dem Vorjahr liegende Zinnpreise im Bereich Spezialchemie den Umsatz beeinflusst haben, verzeichnete die IBU-tec Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 eine EBITDA-Marge, die mit 11,3 Prozent über den Jahreszielen von 10,4 bis 10,6 Prozent liegt. Insbesondere das deutlich über dem Vorjahr liegende Batteriegeschäft hat hierzu einen positiven Beitrag geleistet. Sowohl für LFP-Batteriematerial als auch das Glascoating-Produkt MBTC ist IBU-tec nach wie vor der einzige Hersteller in Europa und verfügt damit über eine starke Marktposition. Dabei konnten besonders im Batteriegeschäft mit hohen Wachstumsraten bedeutsame Weichenstellungen für die künftige Geschäftsentwicklung vorgenommen werden. Getrieben durch das Servicegeschäft lag der Batteriebereich mit einem Umsatzplus von rund 71 Prozent im ersten Halbjahr 2023 deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Im zweiten Halbjahr sind bereits weitere Entwicklungsprojekte von Kunden für Kathoden- und Anodenmaterialien sowie die Produktion von Kathodenmaterial für einen internationalen Großkunden vorgesehen. Darüber hinaus erwartet IBU-tec eine Bestellung über eine dreistellige Tonnage seines eigenen Batteriematerials IBUvolt. IBU-tec befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern zur Entwicklung von Batteriematerial für internationale Konzerne. Im ebenfalls wichtigen Wachstumsfeld Glascoating legte der Konzern mit einer neuen Produktionsanlage die Basis für den geplanten Ausbau des Geschäfts. Mit der Anlage kann die Produktionsmenge des Glascoating-Produkts MBTC auf rund 1.000 Tonnen jährlich erhöht werden. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres steigerte IBU-tec die Absatzmenge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 20 Prozent. Bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2023 wird sich die ausgelieferte Kapazität voraussichtlich um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Im Bereich Spezialchemie konnte IBU-tec im Berichtshalbjahr neue internationale Generikahersteller für sein Pharmavorprodukt Tributylzinnchlorid (TBTCl) gewinnen, um den planmäßigen Wegfall des Großkunden Novartis zu kompensieren. Insbesondere im wachsenden Asiengeschäft sieht IBU-tec hohes Potenzial für Auftragseingänge in der zweiten Jahreshälfte, vor allem für TBTCl sowie ein Zwischenprodukt für den Chemiemarkt. Mit der Bestätigung der Jahresprognose 2023 einher geht auch die Bekräftigung der mittelfristigen Ziele des Unternehmens im Rahmen der IBU2025-Strategie. Demnach soll schon im übernächsten Geschäftsjahr ein Umsatz von 102 bis über 130 Mio. EUR erreicht werden, die EBITDA-Marge soll auf über 20 Prozent steigen. Jörg Leinenbach, CEO der IBU-tec advanced materials AG: „Nachdem in den vergangenen Monaten die herausfordernden Marktbedingungen in der Chemiebranche auch die IBU-tec beeinflusst haben, sehen wir nun wieder deutliche Zeichen einer Dynamisierung unserer Geschäftsentwicklung. Unsere breite Aufstellung hat dabei die Schwankungen in Teilbereichen abgefedert. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung im prognostizierten Rahmen bleibt, wird IBU-tec mit einem starken zweiten Halbjahr den Gesamtjahres-Forecast erfüllen. Unsere Wachstumsstrategie IBU2025 setzen wir konsequent um und bauen dabei auf unsere Wachstumstreiber Batteriematerialien, Glascoating und Recycling. Natürlich ist bei so einer mittelfristigen Planung keine stets lineare Entwicklung zu erwarten und wir sind sehr erfreut, dass wir nun wieder eine merkliche Belebung der Entwicklung sehen. Vor diesem Hintergrund und erwarteten Vereinbarungen der kommenden Monate gehen wir weiter fest davon aus, auch unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen.“ IBU-tec stellt das Halbjahresergebnis in einem Webcast am heutigen 24. August 2023 um 14:00 Uhr vor. Interessierte Investoren und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich unter folgendem Link anzumelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/4249422659151179864 Der IBU-tec Halbjahresbericht steht unter folgender Adresse zum Download bereit: https://www.ibu-tec.de/investor-relations/finanzberichte/berichte-der-ibu-tec-ag/ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

