PALANTIR - Vom Aktien-Star zum Verkaufskandidaten?

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 15,300 $ (NYSE)

Im August hat es auch die Palantir-Aktie im Rahmen einer Korrektur heftig erwischt. Ausgehend vom Hoch bei 20 USD fiel der Kurs auf unter 14 USD zurück, womit sich die Verluste auf über 30 % summierten. Mit dieser Korrektur wurde jedoch auch ein wichtiger Unterstützungsbereich erreicht. Bei 13,68 USD kehrte in den vergangenen Tagen das Kaufinteresse zurück und die Aktie konnte sich etwas von ihrem Tief absetzen. Am Donnerstag früh scheint diese Erholung weiterzugehen und die Aktie kann auf Tradegate über 5 % zulegen.

Diese Entwicklung ist in meinen Augen ein wichtiger Schritt, um nicht in eine größere Korrektur zu schlittern. Mit den Gewinnen wird der Widerstandsbereich bei 6,15 USD, sofern sich das Plus auch bis zum US-Handel hält, unter Druck gesetzt. Es wäre wichtig, diese Preiszone möglichst direkt und nachhaltig zu überwinden. Gelingt dies, wirkt der Preisbereich später unterstützend und könnte als gute Basis für eine Kaufwelle in Richtung 20 USD dienen.

Schwieriger könnte es für die Bullen werden, wenn es nicht gelingt den Preisbereich bei 6,15 bis ca. 6,85 USD zumindest temporär zu überschreiten. Prallt der Kurs in dieser Widerstandszone direkt und spürbar nach unten ab, nimmt das Risiko für einen erneuten Test von 14 USD zu. Ein Ausbruch darunter würde mittelfristig das nächste bärische Signale auslösen und könnte zu weiteren Abgaben auf 12 USD und sogar wieder in Richtung 10 USD führen.

Fazit: Wie bei so vielen US-Technologiewerten stellt sich momentan auch bei Palantir die Frage, ob die Verkaufswelle im August nur eine kurzfristige, aber heftige, Korrektur, oder doch der Beginn einer größeren Konsolidierung oder gar Topbildung gewesen ist. Vor dem Hintergrund dieser beiden Möglichkeiten ist die aktuelle Erholung extrem wichtig. Sie gibt uns Aufschluss darüber, wie ernst es die Bullen noch meinen. Ein zögerliches Agieren in Palantir um bzw. ab 16,15 USD würde er zur Vorsicht mahnen. Als mittelfristiger Trader wäre die Aktie für mich mit Notierungen um 16,50 USD ein Hold und ich würde die Aktie engmaschiger beobachten als noch in den vergangenen Wochen.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)