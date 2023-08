GNW-Adhoc: KI-gestütztes Untertitelungs-Toolkit LEXI von AI-Media setzt neue Maßstäbe

^BROOKLYN, New York, Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (https://www.ai-

media.tv/), ein führender Anbieter von Untertitelungstechnologie und -infrastruktur, freut sich, sein bahnbrechendes KI-gestütztes Untertitelungs- Toolkit LEXI (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning- tool-kit/) vorstellen zu können. Diese umfassende Sammlung von Lösungen für die automatische Untertitelung läutet eine neue Ära in der Branche ein, wobei modernste KI-Technologien kombiniert werden, um die integrierten Anforderungen von Inhaltserstellern und -vertreibern weltweit zu erfüllen. Das KI-gestützte LEXI-Toolkit ist die Antwort auf die Herausforderungen, denen sich Medienunternehmen, Rundfunkanstalten, Veranstaltungsproduzenten, Bildungseinrichtungen und andere Produzenten von Inhalten gegenübersehen, wenn es darum geht, kosteneffiziente und präzise Untertitel für Live- und aufgezeichnete Inhalte zu liefern, die sich problemlos in anderen Kundenanwendungen wiederverwenden lassen. ?Wir bei AI-Media sind bestrebt, die Grenzen der Untertitelungstechnologie zu erweitern. Unser LEXI-Toolkit ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, und wir sind stolz darauf, eine transformative Lösung anbieten zu können, die die Zugänglichkeit und Inklusivität von Medieninhalten verbessert", so James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. Das Toolkit besteht aus sechs Schlüssellösungen, die jeweils für unterschiedliche Untertitelungsanforderungen konzipiert sind und es dem Kunden ermöglichen, die Schlüsselkomponenten je nach den Anforderungen seines Unternehmens zu kombinieren. Die Lösungen sind mit unseren Encoder-Serien über das iCap Cloud-Netzwerk kompatibel und bilden das ultimative Ökosystem für Untertitelungen. 1. LEXI Live Automatic Captioning: LEXI liefert Untertitel in Echtzeit mit unvergleichlicher Genauigkeit und erreicht durchweg eine Genauigkeit von über 98 %. LEXI Live Automatic Captioning ist der Eckpfeiler des Toolkits und bietet mit seiner Sprecheridentifikation und der intelligenten Platzierung Untertitel, die mit denen von menschlichen Untertitlern mithalten können - zu einem Bruchteil der Kosten. 2. LEXI Recorded: LEXI Recorded beschleunigt die Untertitelung von Postproduktionsinhalten und lässt sich nahtlos in Media Asset Management- Systeme (MAM) integrieren, um schnelle Durchlaufzeiten für die Lieferung von Untertiteldateien zu gewährleisten. Die Benutzer können Texte in über 30 Sprachen erfassen, aus mehreren Dateiformaten wie SRT, VTT und TXT wählen, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen, und die API-Funktion und die Automatisierung für eine Zero-Touch-Lösung nutzen. 3. LEXI Translate: LEXI Translate überwindet Sprachbarrieren und ermöglicht die mühelose Übersetzung von Live-Untertiteln und Untertiteln in und aus über 50 Sprachen, und jeden Monat kommen weitere hinzu. LEXI Translate eignet sich perfekt für Unternehmensbesprechungen, globale Veranstaltungen und Übertragungen mehrsprachiger Inhalte und gewährleistet, dass wichtige Nuancen effektiv übersetzt werden. 4. LEXI DR (Disaster Recovery): Die ultimative Failover-Lösung sorgt dafür, dass die Verbindung nie abbricht. LEXI DR ermöglicht es Anwendern, ihre vollständig redundanten iCap- und LEXI-Server zu hosten und so in schwierigen Situationen wie cloudbasierten Ausfällen oder Problemen mit der Internetverbindung eine unterbrechungsfreie Untertitelung sicherzustellen. Keine fehlenden Untertitel mehr aufgrund von Internetausfällen! 5. LEXI Local: LEXI Local liefert hochsichere, automatische Live-Untertitel, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, und bietet damit erhöhte Sicherheit und mehr Kontrolle. LEXI Local ist ideal für alle Organisationen wie Unternehmen oder Behörden, die eine erhöhte Sicherheit ihrer Inhalte benötigen. 6. LEXI Library: LEXI Library archiviert Ihre untertitelten Inhalte und macht sie leicht durchsuchbar und zugänglich. Mit anpassbaren Berechtigungen und Single Sign On kann auf die mit Zeitstempeln versehenen Live-Untertitel sicher in Echtzeit oder nach der Sitzung zugegriffen werden, was den Prozess der Transkription und der Verteilung von untertitelten Sitzungen vereinfacht. Das Toolkit bietet eine umfassende Lösung, um die Vorteile von Untertitelung und Übersetzung zu maximieren. Das Toolkit ist vollständig kompatibel mit dem branchenführenden SDI- und IP-Encodern von AI-Media und vereinfacht die Arbeitsabläufe der Kunden durch nahtlose Interoperabilität. Weitere Informationen über das KI-gestützte Untertitelungs-Toolkit LEXI finden Sie unter www.ai-media.tv (http://www.ai-media.tv/). Um eine Demo zu vereinbaren oder mit einem Vertreter zu sprechen, kontaktieren Sie bitte lexi@ai-media.tv (mailto:lexi@ai-media.tv). Über AI-Media Das 2003 in Australien gegründete Technologieunternehmen AI-Media ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Live- und aufgezeichnete Untertitelung, Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen weltweit führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Behörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kostengünstigen Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über den Untertitel-Encoder und das iCap Cloud-Netzwerk von AI-Media - das weltweit größte und sicherste Netzwerk zur Bereitstellung von Untertiteln - an Millionen von Bildschirmen weltweit geliefert. Weltweit liefert AI-Media monatlich über 9 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. AI-Media wird an der australischen Börse (ASX:AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ai-media.tv (http://www.ai-media.tv/). 