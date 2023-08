TESLA - Preiskampf nicht nur bei E-Autos sondern auch in der Aktie

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 230,040 $ (Nasdaq)

Der Spätsommer entwickelt sich für Aktionäre in der Tesla-Aktie zunehmend zum Desaster. Nachdem die Aktie Mitte Juli noch ein neues Hoch bei knapp 300 USD erreichte, kam es zu Kehrtwende und der Kurs fiel bis auf 215 USD und den dortigen Supportbereich zurück. Anfang der aktuellen Woche konnte dort eine Erholung eingeleitet werden. Der alte Supportbereich bei 241 USD stellte jedoch schnell eine bis dato zu große Herausforderung für die Bullen dar. In mehreren Versuchen prallte der Kurs nach unten ab. Zum Glück zeigte sich jedoch ab 229 USD relativ schnell neues Kaufinteresse, so auch gestern. In der Folge bewegt sich der Kurs nun mittlerweile drei Tage seitwärts und wenn wir den vorbörslichen Indikationen glauben wollen, könnte dies heute so bleiben. Die Aktie wird sehr aktiv gehandelt und liegt auf Tradegate 0,80 % im Plus.

Ein Chart zwischen Hoffen und Bangen

Analytisch betrachtet hat sich das Chartbild in der Tesla-Aktie im Juli und August spürbar eingetrübt, auch auf mittelfristiger Ebene. Der Supportbereich bei 214 USD könnte dabei der „letzte Strohhalm“ für Investoren sein. Ein nachhaltiger Rückfall darunter könnte direkt weitere Abverkäufe in Richtung 180 und sogar 160 USD nach sich ziehen.

Oberhalb von 214 USD zeigt sich momentan das Tauziehen der Bullen und Bären. Hier ist in dieser Woche noch keine Entscheidung gefallen. Im Zweifel müsste man unterhalb von 241-255 USD den Verkäufern einen Vorteil einräumen. So könnte kurzfristig ein Test der Unterstützung bei 214 USD folgen.

Fazit: In der Tesla-Aktie haben wir momentan eine für die Börse typische Situation. Je nach Perspektive kann man problemlos bullisch oder auch bärisch argumentieren. Kein Wunder also, dass die Kurse zuletzt nur seitwärts liefen. Persönlich würde ich den Verkäufern unterhalb von ca. 247 USD einen kleinen Vorteil einräumen, der prozyklisch aber erst unterhalb von ca. 228 USD bestätigt werden will. Im Anschluss ist das Kursverhalten um 215/14 USD genau zu verfolgen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch darunter, könnte es auch mittelfristig kritisch werden. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 241/247 USD würde mich hingegen erstmals auf der Longseite etwas aufhorchen lassen.

