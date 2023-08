DAX: Bullen unter Zugzwang

Der Deutsche Aktienindex DAX hat eine turbulente letzte Woche hinter sich, per Saldo erreichte das Barometer nur ein minimales Wochenplus und notiert auf dem markanten Stand der letzten Wochen von 15.600 Punkten. Das recht nahe Verkaufsniveau zwingt Käufer nun zu handeln, anderenfalls könnte es bei einem Bruch des EMA 200 ziemlich unschön zugehen.

Aktuell geben sich Bullen und Bären derzeit um 15.600 Punkten die Klinke in die Hand, bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 15.570 Punkten würden erneute Abschläge auf die Verlaufstiefs aus Mitte August um 15.468 Punkten und darunter unmittelbar auf den EMA 200 bei 15.404 Zählern drohen.

Auf der Oberseite blockiert das Widerstandsband bestehend aus dem EMA 50 und der einstigen Horizontalunterstützung der letzten Monate um 15.700 Punkten ein Weiterkommen des heimischen Leitbarometers. Jedoch erst oberhalb von 15.800 Punkten wird dem Index aber ein Anstieg zurück an 16.000 Punkte zugetraut.

Bei den Wirtschaftsdaten sieht es heute vergleichsweise dünn aus, um 10:00 Uhr wird die europaweite Geldmenge M3 per Juli vorgestellt, zeitgleich noch die Höhe der Kredite an die privaten Haushalte aus dem gleichen Monat. Um 15:00 Uhr meldet sich China mit dem Index der Frühindikatoren aus Juni als letzter Nachrichtengeber zu Wort. Spannender dürfte es erst am Dienstag zugehen, wenn der GfK-Konsumklimaindex per September vorgestellt wird.