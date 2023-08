EQS-News: PWO-Standorte in China stellen auf grünen Strom um

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): ESG

PWO-Standorte in China stellen auf grünen Strom um



28.08.2023

Carlo Lazzarini (CEO): „Der Klimawandel kommt nicht erst – er ist da. Jetzt ist entschlossenes Handeln gefragt, um die weitere Erwärmung unseres Planeten zu begrenzen. Deshalb stellen wir unsere Standorte in China bis 2026 vollständig auf Ökostrom um.“ Am Standort Suzhou wird eine Photovoltaik-Anlage mit einer geschätzten Jahresleistung von 400.000 kWh installiert

Mit weiteren SBTi-anerkannten Instrumenten wird die Umstellung auf Grünstrom zusätzlich beschleunigt

Oberkirch, 28. August 2023 – Die PWO-Gruppe wird an ihrem Standort in Suzhou in China eine Photovoltaikanlage mit einer jährlichen Leistung von etwa 400.000 kWh grünem Strom installieren. Die Anlage wird dazu beitragen, den Standort unabhängiger von den schwankenden Strompreisen auf dem Markt zu machen. Zusätzlich werden wir weitere von der Science Based Targets initiative (SBTi) anerkannte Instrumente - wie z.B. Grünstromzertifikate nach dem I-REC-Standard - einsetzen, um beide Standorte bis 2026 vollständig auf Ökostrom umzustellen. Die ambitionierten Klimaschutzziele der PWO-Gruppe Die Standorte in China sind ein wichtiger Faktor für die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen der gesamten PWO-Gruppe, denn fast ein Drittel der voraussichtlichen Emissionen der Gruppe im Jahr 2023 entstehen in den chinesischen Standorten. In der gesamten Gruppe konnte PWO ihre Treibhausgas-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um knapp 40 % reduzieren. Bis 2030 sollen gemäß den SBTi-validierten Klimaschutzzielen die Treibhausgas-Emissionen um 46,2 % in Scope 1 & 2 sowie um 28,0 % in Scope 3 reduziert werden. Damit setzt PWO das Pariser Klimaschutzabkommen um. Die PWO-Standorte in China Seit 2009 beliefern die beiden Standorte in China die asiatischen Produktionsstätten unserer dortigen Kunden. Mit einem Umsatz von 52 Mio. EUR standen sie im Jahr 2022 für rund ein Zehntel der Umsatzerlöse der PWO-Gruppe. Sie bedienen unsere Kunden mit unserer gesamten Palette innovativer Produktlösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise an der Grenze des technologisch Machbaren und sorgen für local content in höchster Lieferqualität und -treue. PWO AG

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft gestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

