JUST EAT TAKEAWAY - Kann die Katastrophe noch abgewendet werden?

Just Eat Takeaway.com N.V. - WKN: A2ASAC - ISIN: NL0012015705 - Kurs: 12,450 € (L&S)

Die Aktie der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway zeichnet sich im Jahr 2023 vor allem durch Schwäche aus. In Juni erreichte das Papier das Allzeittief aus 2022. Eine schwungvolle Erholung von dort aus verpufft wieder komplett. Das Papier steht erneut an den Allzeittiefs - eine sehr sensible Stelle im Chart.

Größte Vorsicht bei Durchbruch nach unten

Zunächst erscheinen antizyklische Einstiege am Unterstützungsbereich der Allzeittiefs verlockend.Tatsächlich würden sich mit engen Absicherungen darunter gute Chance-Risiko-Verhältnisse (CRV) ergeben. Eine technische Gegenbewegung nach oben hin wäre jederzeit möglich.

Ob daraus aber ein neuer Aufwärtstrend bei der Just Eat Takeaway Aktie entstehen kann, ist offen. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 13 EUR hellt sich die Situation wieder auf, größere Kaufsignale entstehen erst oberhalb von 15 EUR sowie 16,72 EUR.

Rutscht die Aktie hingegen signifikant unter 10,40 EUR zurück, entstehen Verkaufssignale. Dann wäre das Papier anfällig für einen größeren Kursrutsch. Erste Ziele könnten dann bei 7,80 - 8,00 EUR ausgemacht werden.

Fazit: Die eklatante Schwäche mahnt zur Vorsicht. Noch interessanter als antizyklische Aktionen an den Tiefs erscheinen prozyklische Aktionen auf der Short-Seite, sollte die Just Eat Takeaway-Aktie unter die Tiefs abrutschen. Dann droht eine Stop-Loss-Welle.

Just Eat Takeaway.com N.V.

Auch interessant:

VONOVIA - Aktie erwischt keinen guten Wochenstart

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)