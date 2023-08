Nvidia-Aktie: "buy the rumor, sell the news"

Ein lehrbuchreifes Beispiel für "buy the rumor, sell the news" sehen wir seit vergangenem Donnerstag bei den Anteilsscheinen der gehypten Chip-Aktie Nvidia. Was ist das eigentlich genau, "buy the rumor, sell the news"?

"Buy the rumor, sell the news" ist eine Börsenweisheit, die besagt, dass Investoren oft Aktien kaufen, wenn positive Gerüchte kursieren, und sie verkaufen, wenn die offiziellen Nachrichten eintreffen. Dies reflektiert die Tendenz, dass Kursanstiege aufgrund von Spekulationen bereits vor der Veröffentlichung positiver Informationen stattfinden, während die Kurse nach der tatsächlichen Bestätigung fallen können, da die erwarteten positiven Entwicklungen bereits eingepreist sind.

Euphorische Eröffnung wird verkauft

Nach den besser als erwartet ausgefallenen Nvidia-Quartalszahlen Mittwochabend nachbörslich erhöhten Analysten reihenweise ihre Kursziele für die Aktie. Diese eröffnete daraufhin am Donnerstag mit einer riesigen Aufwärtskurslücke oberhalb der psychologisch wichtigen 500 USD-Marke und kannte danach nur eine Richtung: Südwärts.

Ein klassisches Beispiel für "Buy the rumor, sell the news". Die Aktie war in den Tagen vor den Quartalszahlen bereits um knapp 20 Prozent angestiegen von 400 USD auf circa 470 USD direkt vor den Quartalszahlen. Die Liquidität nach den Quartalszahlen und die euphorische Eröffnung am Donnerstag wurde dann zum Kasse machen genutzt.

Fazit:

Im Bereich um 450 USD befindet sich eine wichtige charttechnische Unterstützung. Wird diese per Tagesschluss unterboten, müsste mit weiteren Abgaben in den unteren 400er Bereich gerechnet werden. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst (noch) im Spiel.