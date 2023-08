ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DocMorris auf 60 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 49 auf 60 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Online-Apotheke scheine bei ihrer strategischen Neuausrichtung die Kurve zu kriegen, indem sie sich auf profitablere Kunden und Umstrukturierungsmaßnahmen konzentriere, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vieles hänge aber davon ab, wie sehr das Unternehmen von der Einführung des E-Rezepts in Deutschland profitieren könne./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 06:54 / CET

