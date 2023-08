STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck (WKN MB7KRR)

Die Aktie von Daimler Truck kommt nach dem Kursrücksetzer der Vorwoche nicht vom Fleck. Nach der gestrigen Erholung geht es heute um 0,6 % auf 32,53 Euro nach unten. Analysten zeigen sich dennoch optimistisch und geben für den Nutzfahrzeuge-Hersteller ein durchschnittliches Kursziel von 47 Euro an. Stuttgarter Derivateanleger greifen wie am Vortag bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck zu.

2. Call-Optionsschein auf Infineon (WKN VM1MYW)

Die am Monatsanfang präsentierten Infineon-Quartalszahlen kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktie des Halbleiter-Produzenten steht ca. 17 % tiefer als vor vier Wochen. Heute steht ein weiteres Minus von 0,25 % auf dem Kurszettel und eine Aktie kostet aktuell 32,57 Euro. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Infineon gefragt.

3. Knock-out-Call auf Allianz (WKN HC12LW)

Nachdem die chinesische Regierung Beschränkungen für ausländische Vermögensverwalter in 2019 aufhob, kommen immer mehr Fondsgesellschaften nach China. Nun erhält auch die Allianz die Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsicht zur Gründung einer eigenen Fondsgesellschaft. Als Startkapital stehen 300 Millionen Yuan (38 Millionen Euro) zur Verfügung. Die Aktie der Münchener kann heute um 0,45 % auf 225,70 Euro zulegen. Anleger kaufen sich einen Knock-out-Call auf die Allianz ins Depot.

Euwax Sentiment Index

Für den DAX geht es heute weiter nach oben. In einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld setzt er mit einem Plus von 0,3 % auf 15.838 Punkte seine Erholungstendenz fort. Die Anleger bleiben dennoch vorsichtig. Nach einem kurzen Zwischenhoch über +25 Punkte, notiert das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment am Mittag bei -23 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Ruhe nach dem Krypto-Sturm bei Bitcoin & Co. - Monatsrückblick Juli & August mit @Bitcoin2Go

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf die interessanten Ereignisse der Monate Juli und August zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie ist die aktuelle Korrelation zwischen dem Kryptomarkt und dem makroökonomischen Umfeld? Wie steht es derzeit um die Zinsen und den Arbeitsmarkt? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur Genehmigung des Bitcoin-ETF und wann ist damit zu rechnen? Welche Ereignisse stehen hinter dem aktuellsten Kursrutsch? Welche Auswirkungen hatte das jüngste LTC-Halving? Was ist im September zu erwarten? Weitere Themen wie ETH-Future-ETF, Evergrandes Insolvenzantrag, SpaceX, MicroStrategy, SEC, Ripple und BTC-Halving 2024 stehen ebenfalls im Fokus.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Yi3JcDUM1K4

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)