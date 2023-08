PAYPAL - Totgesagte Aktien leben länger?

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 61,670 $ (Nasdaq)

Aktuell kann es sich lohnen, einen Blick auf die PayPal-Aktie zu werfen. Diese wurde im August in den Boden gestampft. Nach Vorlage der Quartalszahlen brach der Aktienkurs erneut massiv ein und erreichte am 18. August ein neues 5-Jahrestief. Damit wurde der Bärenmarkt, der 2021 jenseits von 300 USD begonnen hat, ein weiteres Mal bestätigt. Unmittelbar nach diesem Tief aber setzten deutliche Käufe ein, und die Aktie stieg zurück bis in den Widerstandsbereich bei ca. 62 USD an. Dort kam es erwartungsgemäß zu Verkäufen. Diese schienen jedoch auf mehr Kaufinteresse als erwartet gestoßen zu sein. So konnte sich die Aktie Ende vergangener Woche schon wieder bei 60,08 EUR stabilisieren und am Montag sogar 0,78 % zulegen.

Diese Entwicklung ist durchaus interessant, denn mit ihr könnte sich der Ausbruch unter 60,75/59,37 USD zum bärischen Fehlausbruch entwickeln. Immerhin hat man diesen alten Supportbereich zurückerobert und scheint diesen halten zu können. Was jetzt in der Aktie noch fehlt, wären kurzfristig weitere Gewinne auf und über ca. 63,50 USD. Dann hätte man die nächste Hürde geschafft und die Kurse könnten weiter zum Gap bei 66,93 USD und später vielleicht sogar zum Sommerhoch bei gut 76 USD durchstarten. Unterhalb von ca. 58,50 USD würde sich das Chartbild aber erneut eintrüben. Der aktuelle Stabilisierungsversuch wäre gescheitert.

Fazit: Sich als Käufer in der PayPal-Aktie zu engagieren, ist riskant. Vor allen Dingen auf mittelfristiger und langfristiger Ebene ist der laufende Bärenmarkt noch intakt. Kurzfristig hingegen sind die Bemühungen für eine Stabilisierung aber zu erkennen. Wer bereit ist, dieses Risiko einzugehen, mag vielleicht nicht die größte Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite haben, bekommt dafür aber ein charttechnisch gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Dies gilt vor allen Dingen auf mittelfristiger oder gar langfristiger Ebene, wenn die Bodenbildung inklusive Notierungen bei und oberhalb von 76,54 USD tatsächlich gelingt.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

PayPal Holdings Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)